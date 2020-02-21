В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину

20 февраля 2020 г. в средней школе № 17 города Баку состоялся открытый урок, посвященный 175-летию Русского географического общества, жизни известного путешественника и писателя Афанасия Никитина. Он был подготовлен совместно с Российским информационно-культурным центром в Баку (РИКЦ).
Урок провела учитель географии Зоя Андреева. Участники урока подготовили рефераты и презентации на заданную тему. Их выступления иллюстрировались показом фото-видеоматериалов.
В уроке приняла участие председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
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