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21.02.2020 09:19

В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину

20 февраля 2020 г. в средней школе № 17 города Баку состоялся открытый урок, посвященный 175-летию Русского географического общества, жизни известного путешественника и писателя Афанасия Никитина. Он был подготовлен совместно с Российским информационно-культурным центром в Баку (РИКЦ).

Урок провела учитель географии Зоя Андреева. Участники урока подготовили рефераты и презентации на заданную тему. Их выступления иллюстрировались показом фото-видеоматериалов.

В уроке приняла участие председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]