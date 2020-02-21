В Баку завершилась выставка, посвященная жизни и творчеству художника Николая Рериха

20 февраля 2020 года в Российском культурно-информационном центре в Баку (РИКЦ) завершился показ выставки «Пакт Рериха – мир через культуру». Он проходил в течении девяти дней. Многочисленные посетители выставки узнали много интересных фактов из жизни российского художника, его творчестве и вкладе в защиту мирового культурного наследия. Николай Рерих являлся автором Пакта - первого международного договора о защите культурного наследия во время вооруженных конфликтов и в мирное время. Документ носит имя его создателя.
Организаторами выставки выступили бакинская инициативная группа поддержки Международного Центра Рерихов и Представительство Россотрудничества в Азербайджане.
В дни экспозиции выставки ее посетителям были представлены документальные фильмы «Николай Рерих», «Дети Нового Сознания», «Елена Рерих. Штрихи к портрету», «Мастер, сын мастера», «Притяжение Шамбалы», «Зов Космической эволюции».
Кроме того, была представлена обширная культурная программа. В нее вошли музыкально-поэтический вечер с участием поэта Ахмеда Оруджева, концерт классической музыки произведений российских и азербайджанских авторов. В них приняли участие выпускники Бакинской Музыкальной Академии Туран Сафарли, Малейка Исрафилова, Шемс Агазаде и студент Фархад Алекперов. Концертмейстер - преподаватель Академии Ульвия Алиева.
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