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ТЭК 21.02.2020 09:39

Нефть дешевеет на возобновившихся тревогах о коронавирусе, Brent на уровне $58,89 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне возобновившихся опасений по поводу последствий распространения коронавируса, несмотря на принимаемые Китаем меры, нацеленные на их ограничения.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 составляет $58,89 за баррель, что на $0,42 (0,71%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли на $0,19 (0,32%), до $59,31 за баррель.

Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на $0,33 (0,61%) - до $53,55 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $53,78 за баррель, поднявшись на $0,49 (0,92%) по сравнению с предыдущей сессией.

Китай и другие азиатские страны - от Южной Кореи до Сингапура - начали принимать меры, чтобы ослабить давление эпидемии на спрос. Между тем тревоги инвесторов возобновились на фоне распространения вируса за пределами Китая.

"В конечном итоге позитивным фактором для рынка станет прекращение эпидемии", - говорит основатель Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует агентство Bloomberg.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (20:00 четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2236 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Гонконгская газета South China Morning Post тем временем сообщила, что по состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся COVID-9 достигло 1251, увеличившись за сутки на 102 выявленных случая заболевания.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]