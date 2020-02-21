Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 21 февраля ЦБА установил 1,8352 манат/1EUR (20 февраля - 1,8358 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 февраля установил 0,0265 манат/1RUB (20 февраля - 0,0267 манат/1RUB).
А. Мамедов
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