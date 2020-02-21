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Финансы 21.02.2020 10:13

FATF может принять в пятницу решение о включении Ирана в черный список - газета

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) намерена окончательно внести Иран в черный список стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с организацией, сообщает The Wall Street Journal.

Решение может быть принято в пятницу на встрече стран-членов FATF в Париже и будет способствовать дальнейшей изоляции экономики Ирана, пишет газета.

Ранее FATF дала Ирану срок до февраля этого года для ратификации международных антиотмывочных конвенций, принятия нормативных актов и национального плана мер по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом.

Иран, наряду с Северной Кореей, согласно информации на сайте FATF, уже находится в списке Call for action.

Согласно последнему, октябрьскому сообщению организации, в отношении транзакций с иранскими партнерами финансовые институты должны применять "усиленный due diligence".

Следующим уровнем санкций FATF (которые уже действуют в отношении КНДР) является рекомендация всем странам "применять эффективные контрмеры и таргетированные финансовые санкции".

Решение FATF будет означать, что все транзакции с Ираном будут попадать под подозрение, что усилит давление на компании и банки с целью прекратить любые операции с иранскими партнерами.

В последние годы Иран предпринимал усилия, чтобы выполнить рекомендации FATF, однако против этих шагов выступали консервативные силы.

Включение Ирана в "черный список" вписывается в усилия США по применению санкций, чтобы принудить Тегеран прекратить поддержку террористических групп и создание ядерного оружия, пишет газета.

Международная организация FATF, наряду с "черным списком", составляет еще два списка стран с высоким уровнем риска финансовых преступлений.

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Тэги: ИРАН, FATF, СПИСОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]