FATF может принять в пятницу решение о включении Ирана в черный список - газета

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) намерена окончательно внести Иран в черный список стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с организацией, сообщает The Wall Street Journal.
Решение может быть принято в пятницу на встрече стран-членов FATF в Париже и будет способствовать дальнейшей изоляции экономики Ирана, пишет газета.
Ранее FATF дала Ирану срок до февраля этого года для ратификации международных антиотмывочных конвенций, принятия нормативных актов и национального плана мер по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом.
Иран, наряду с Северной Кореей, согласно информации на сайте FATF, уже находится в списке Call for action.
Согласно последнему, октябрьскому сообщению организации, в отношении транзакций с иранскими партнерами финансовые институты должны применять "усиленный due diligence".
Следующим уровнем санкций FATF (которые уже действуют в отношении КНДР) является рекомендация всем странам "применять эффективные контрмеры и таргетированные финансовые санкции".
Решение FATF будет означать, что все транзакции с Ираном будут попадать под подозрение, что усилит давление на компании и банки с целью прекратить любые операции с иранскими партнерами.
В последние годы Иран предпринимал усилия, чтобы выполнить рекомендации FATF, однако против этих шагов выступали консервативные силы.
Включение Ирана в "черный список" вписывается в усилия США по применению санкций, чтобы принудить Тегеран прекратить поддержку террористических групп и создание ядерного оружия, пишет газета.
Международная организация FATF, наряду с "черным списком", составляет еще два списка стран с высоким уровнем риска финансовых преступлений.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Азербайджан и Италия подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере энергетики
Руководство Армении не извлекло урока из мюнхенских дебатов: Эстафету лжи у Пашиняна принял Саркисян - политолог Фуад Ахундов
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 115 новых случаев смерти из-за коронавируса
Президент Швейцарии пригласила на свой день рождения швейцарцев, которые родились с ней в один день
В Израиле готовы закрыть отели и туробъекты в случае эскалации эпидемии коронавируса
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Канада осуждает Россию за якобы проведенную кибератаку против Грузии
Саммит ЕС осудил военные действия сирийского режима и его союзников в Идлибе
Законодателей США проинформировали о том, что Россия якобы пытается помочь Трампу победить на выборах 2020 года
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку завершилась выставка, посвященная жизни и творчеству художника Николая Рериха
В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию