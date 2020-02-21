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СНГ 21.02.2020 13:28

ВС Киргизии 25 февраля рассмотрит жалобу на приговор правозащитнику Аскарову, 10 лет назад осужденному на пожизненное заключение

Верховный суд Киргизии 25 февраля рассмотрит жалобу правозащитника Азимжана Аскарова на приговор, Аскаров в сентябре 2010 года был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинениям в разжигании межнациональной розни и соучастии в убийстве милиционеров во время межэтнических столкновений на юге Киргизии.

"Пересмотр дела Азимжана Аскарова назначен на 25 февраля, в 14:30 (11:30 мск). Это последняя возможность обжаловать приговор. Я надеюсь, что справедливость восторжествует", - заявил в пятницу "Интерфаксу" адвокат Валерьян Вахитов.

Весной 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал властям Киргизии освободить правозащитника из заключения, Верховный суд Киргизии направил дело на пересмотр в Чуйский областной суд. В итоге суд 24 января 2017 года оставил в силе вынесенный в 2010 году приговор Аскарову о пожизненном лишении свободы.

8 февраля 2020 года Аскаров подал иск в суд на правительство Киргизии за бездействие в части выполнения рекомендаций комитета ООН по правам человека, сообщил тогда Вахитов.

В минувший четверг международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором призвала власти Киргизии освободить правозащитника и отменить пожизненный приговор.

"Тюремное заключение Азимжана Аскарова - серьезное пятно на истории прав человека в Киргизии. Он должен быть немедленно освобожден, иметь доступ к необходимой медицинской помощи, а также иметь возможность воссоединиться с семьей после десяти лет несправедливого пребывания за решеткой", - заявил директор правозащитной организации по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

"Властям Киргизии необходимо принять срочные меры по освобождению Аскарова и снятии с него судимости, особенно в свете ухудшающегося здоровья и ненадлежащих условий содержания в тюрьме. Спустя почти десять лет после незаконного ареста киргизским властям давно пора обеспечить правосудие для Аскарова и его близких", - заявил Уильямсон.

10-15 июня 2010 года в городе Оше и соседнем Джалал-Абаде на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли более 400 человек, около 2 тыс. человек получили ранения.

Один из активистов узбекской диаспоры Джалал-Абада, правозащитник Азимжан Аскаров, был осужден на пожизненное лишение свободы в том же году за разжигание межэтнической вражды, организацию массовых беспорядков и соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов.

Международные и местные правозащитные организации заявляли о сфабрикованных в отношении него уголовных делах, о пытках, которым подвергался правозащитник, и признали его "узником совести".

Летом 2015 года Аскаров стал лауреатом премии Госдепартамента США "Защитник прав человека". Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны Киргизии, по инициативе Бишкека было денонсировано подписанное в 1993 году межправительственное киргизско-американское соглашение о сотрудничестве.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ВС, ПРАВОЗАЩИТНИК, ПРИГОВОР


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