ВС Киргизии 25 февраля рассмотрит жалобу на приговор правозащитнику Аскарову, 10 лет назад осужденному на пожизненное заключение

Верховный суд Киргизии 25 февраля рассмотрит жалобу правозащитника Азимжана Аскарова на приговор, Аскаров в сентябре 2010 года был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинениям в разжигании межнациональной розни и соучастии в убийстве милиционеров во время межэтнических столкновений на юге Киргизии.
"Пересмотр дела Азимжана Аскарова назначен на 25 февраля, в 14:30 (11:30 мск). Это последняя возможность обжаловать приговор. Я надеюсь, что справедливость восторжествует", - заявил в пятницу "Интерфаксу" адвокат Валерьян Вахитов.
Весной 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал властям Киргизии освободить правозащитника из заключения, Верховный суд Киргизии направил дело на пересмотр в Чуйский областной суд. В итоге суд 24 января 2017 года оставил в силе вынесенный в 2010 году приговор Аскарову о пожизненном лишении свободы.
8 февраля 2020 года Аскаров подал иск в суд на правительство Киргизии за бездействие в части выполнения рекомендаций комитета ООН по правам человека, сообщил тогда Вахитов.
В минувший четверг международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление, в котором призвала власти Киргизии освободить правозащитника и отменить пожизненный приговор.
"Тюремное заключение Азимжана Аскарова - серьезное пятно на истории прав человека в Киргизии. Он должен быть немедленно освобожден, иметь доступ к необходимой медицинской помощи, а также иметь возможность воссоединиться с семьей после десяти лет несправедливого пребывания за решеткой", - заявил директор правозащитной организации по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.
"Властям Киргизии необходимо принять срочные меры по освобождению Аскарова и снятии с него судимости, особенно в свете ухудшающегося здоровья и ненадлежащих условий содержания в тюрьме. Спустя почти десять лет после незаконного ареста киргизским властям давно пора обеспечить правосудие для Аскарова и его близких", - заявил Уильямсон.
10-15 июня 2010 года в городе Оше и соседнем Джалал-Абаде на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли более 400 человек, около 2 тыс. человек получили ранения.
Один из активистов узбекской диаспоры Джалал-Абада, правозащитник Азимжан Аскаров, был осужден на пожизненное лишение свободы в том же году за разжигание межэтнической вражды, организацию массовых беспорядков и соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов.
Международные и местные правозащитные организации заявляли о сфабрикованных в отношении него уголовных делах, о пытках, которым подвергался правозащитник, и признали его "узником совести".
Летом 2015 года Аскаров стал лауреатом премии Госдепартамента США "Защитник прав человека". Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны Киргизии, по инициативе Бишкека было денонсировано подписанное в 1993 году межправительственное киргизско-американское соглашение о сотрудничестве.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Азербайджан и Италия подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере энергетики
Руководство Армении не извлекло урока из мюнхенских дебатов: Эстафету лжи у Пашиняна принял Саркисян - политолог Фуад Ахундов
В Кремле отвергли возможность навязывания невыгодных условий нефтяным компаниям РФ при экспорте в Белоруссию
Лукашенко потребовал от Россельхознадзора прекратить гнобить белорусских производителей и пригрозил уйти на китайский рынок
Лукашенко после разговора с Путиным поручил премьер-министру достичь соглашения с РФ по нефти
В Японии недовольны идеей переноса Олимпиады 2020 года из Токио в Лондон из-за коронавируса
Азербайджан признан одной из самых безопасных для туристов стран СНГ
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Организации “Татарстан” и “Факел дружбы” провели мероприятие по случаю 75 лет Победы в ВОВ
В Баку завершилась выставка, посвященная жизни и творчеству художника Николая Рериха
В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию