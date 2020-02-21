В случае сокращения финансирования ЕС могут осложниться поездки россиян в Калининград через Литву - глава литовского МИД

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс предупредил, что если Евросоюз не выделит финансирование на реализацию схемы калининградского транзита, то поездки граждан РФ через Литву могут осложниться.

При вступлении Литвы в ЕС была согласована схема, по которой российские граждане могут путешествовать поездами из основной части РФ в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке, а сотрудники литовской консульской службы вручают транзитные документы в поезде.

Литва стремится к тому, чтобы в бюджете ЕС на 2021-2027 годы было выделено на эту программу 215 млн евро. Еврокомиссия и председатель Евросовета Шарль Мишель предложили выделить 139 млн евро.

"Литва честно реализует это соглашение между ЕС и Россией, однако сокращение части многолетней финансовой перспективы ЕС действительно осложнит реализацию транзитной схемы, а если говорить проще - возможности граждан РФ ездить в/из Калининградской области", - отметил Линкявичюс в комментарии, присланном BNS.

Переговоры по новому бюджету ЕС начались в четверг вечером.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа отмечал, что будет требовать надлежащего финансирования для калининградской программы, однако заверил, что Литва будет поступать ответственно.

На вопрос BNS, будет ли Литва рассматривать остановку транзита на какой-то период, если не получит необходимых средств, президент ответил: "Давайте не будем считать Литву ненадежным партнером, мы действительно являемся ответственными членами ЕС, и мы точно будем ответственно выполнять свои обязательства, однако одновременно мы выдвигаем и свои требования, которые связаны с финансированием определенных функций. Литва не такая богатая страны, чтобы финансировать на свои средства общие потребности ЕС".