Израильские правые лидируют в преддверии парламентских выборов - опрос

Левая израильская оппозиционная партия "Кахоль-Лаван" за 10 дней до выборов опережает правящую партию "Ликуд", однако в общей сложности блок право-религиозных партий обходит левоцентристов, сообщают израильские СМИ со ссылкой на результаты предвыборных опросов.
Так, согласно опросу газеты "Исраэль а-Йом", левоцентристы из "Кахоль-Лаван" могут рассчитывать на 36 мандатов, в то время как у "Ликуда" премьера Биньямина Нетаньяху - 33 мандата. В то же время, блок право-религиозных партий, согласно опросу, может получить 56 мест в парламенте, а левоцентристский блок - 44 места, остальные места распределены между арабскими партиями и партией НДИ.
По данным опроса, опубликованного в газете "Маарив", у партии Нетаньяху может быть 32 места, а у партии "Кахоль-Лаван" его конкурента Бени Ганца - на четыре больше. Согласно этому опросу, израильские левые в общей сложности в настоящее время могут рассчитывать на 44 мандата, а правые - на 54.
Выборы в Израиле запланированы на 2 марта. Это будут третьи парламентские выборы, которые пройдут в стране за год. По итогам предыдущих двух выборов ни Нетаньяху, ни Ганц сформировать правительство не смогли.
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