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Дальнее зарубежье 21.02.2020 14:03

Израильские правые лидируют в преддверии парламентских выборов - опрос

Левая израильская оппозиционная партия "Кахоль-Лаван" за 10 дней до выборов опережает правящую партию "Ликуд", однако в общей сложности блок право-религиозных партий обходит левоцентристов, сообщают израильские СМИ со ссылкой на результаты предвыборных опросов.

Так, согласно опросу газеты "Исраэль а-Йом", левоцентристы из "Кахоль-Лаван" могут рассчитывать на 36 мандатов, в то время как у "Ликуда" премьера Биньямина Нетаньяху - 33 мандата. В то же время, блок право-религиозных партий, согласно опросу, может получить 56 мест в парламенте, а левоцентристский блок - 44 места, остальные места распределены между арабскими партиями и партией НДИ.

По данным опроса, опубликованного в газете "Маарив", у партии Нетаньяху может быть 32 места, а у партии "Кахоль-Лаван" его конкурента Бени Ганца - на четыре больше. Согласно этому опросу, израильские левые в общей сложности в настоящее время могут рассчитывать на 44 мандата, а правые - на 54.

Выборы в Израиле запланированы на 2 марта. Это будут третьи парламентские выборы, которые пройдут в стране за год. По итогам предыдущих двух выборов ни Нетаньяху, ни Ганц сформировать правительство не смогли.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]