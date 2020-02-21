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ТЭК 21.02.2020 13:24

Лукашенко после разговора с Путиным поручил премьер-министру достичь соглашения с РФ по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поручил премьер-министру республики Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти.

"Александр Лукашенко поручил премьер-министру, чтобы все было рассчитано и, наконец, достигнуто соглашение по дальнейшей работе в данной сфере", - отмечается в сообщении госагентства "БелТА" по итогам состоявшихся в пятницу утром переговоров президентов.

В Кремле подтвердили информацию о состоявшемся телефонном разговоре российского и белорусского лидеров.

"В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи - обсуждены некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ по итогам телефонного разговора.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]