Лукашенко после разговора с Путиным поручил премьер-министру достичь соглашения с РФ по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поручил премьер-министру республики Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти.
"Александр Лукашенко поручил премьер-министру, чтобы все было рассчитано и, наконец, достигнуто соглашение по дальнейшей работе в данной сфере", - отмечается в сообщении госагентства "БелТА" по итогам состоявшихся в пятницу утром переговоров президентов.
В Кремле подтвердили информацию о состоявшемся телефонном разговоре российского и белорусского лидеров.
"В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи - обсуждены некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ по итогам телефонного разговора.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Азербайджан и Италия подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере энергетики
Руководство Армении не извлекло урока из мюнхенских дебатов: Эстафету лжи у Пашиняна принял Саркисян - политолог Фуад Ахундов
В Японии недовольны идеей переноса Олимпиады 2020 года из Токио в Лондон из-за коронавируса
Азербайджан признан одной из самых безопасных для туристов стран СНГ
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Утверждение разведки США, что РФ помогает Трампу на выборах 2020 года, не имеет ничего общего с правдой - Песков
Лишь четверть граждан Украины считает, что события в стране развиваются в правильном направлении - соцопрос
Израильские правые лидируют в преддверии парламентских выборов - опрос
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Организации “Татарстан” и “Факел дружбы” провели мероприятие по случаю 75 лет Победы в ВОВ
В Баку завершилась выставка, посвященная жизни и творчеству художника Николая Рериха
В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию