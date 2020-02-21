Azercell завершит в 2020г внедрение сети 4G в бакинском метро

Оператор мобильной связи в Азербайджане «Azercell Telekom» планирует в 2020 году расширить зону охват сети мобильной связи пятого поколения (5G) в Баку, сообщил глава компании Вахид Мурсалиев.

«До коммерческого внедрения сети 5G мы планируем продолжать реализацию пилотных проектов по внедрению сети 5G в Баку. В этом году, в первую очередь, внедрение технологии 5G планируется осуществить вдоль трассы этапа гонок «Формула-1», - сказал Мурсалиев на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Он также сообщил, что параллельно компания планирует изучить и определить наиболее оптимальную форму коммерческого внедрения сети 5G.

Мурсалиев также сообщил, что Azercell в настоящее время проводит «серьёзную работу» по внедрению сети 4G в Бакинском метрополитене. «В данном случае речь идет об установке базовых станций для оказания LTE- услуг не только платформах станций, но и в туннелях»,- сказал он.

Директор Департамента Azercell по сетевым технологиям Марат Гамидов сообщил, что в настоящее время сеть 4G внедрена на станции метро «Эльмляр Академиясы». «В течение этого года мы планируем полностью завершить этот процесс (внедрение 4G в метрополитене -ИФ)»,- добавил он.

Ранее Мурсалиев сообщил, что Azercell планирует до конца 2020 года внедрить в пилотном виде сеть 5G во всем Баку, затем начать этот процесс в регионах страны. "Когда рынок будет готов к использованию технологий 5G, мы представим коммерческий вариант этой услуги», - говорил Мурсалиев.

В настоящее время в Азербайджане действуют 3 оператора мобильной связи – Azercell, Bakcell и Azerfon, оказывающие услуги связи в формате 3 G и 4G.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 4,5 млн.

В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания "Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dıs Ticaret A.S,", в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.

Н.Аббасова