Итальянский капитан охваченного коронавирусом Diamond Princess подбадривает пассажиров и покинет судно последним

Итальянский капитан круизного лайнера Diamond Princess Дженнаро Арма продолжает подбадривать пассажиров, заблокированных на борту из-за вспышки коронавируса, и покинет судно только после завершения эвакуации всех людей, пишут в пятницу римские СМИ.
В сообщениях отмечается, что помимо 45-летнего Армы, на борту лайнера до завершения эвакуации останутся еще шесть членов экипажа - тоже граждане Италии.
Газета "Репубблика" рассказывает, что среди пассажиров Арма получил прозвище "отважный капитан", потому что не теряет самообладания в сложной ситуации и всегда старается подбадривать остающихся на борту людей.
Например, в День святого Валентина, капитан разослал всем пассажирам сладости в форме сердечек и записки, в которых призывал не терять бодрость духа. Кроме того, он воспользовался системой громкой связи, чтобы прочитать стихи, посвященные влюбленным.
Судно находится в порту в Японии. До недавних пор пассажиры и члены экипажа находились на карантине из-за случаев заражения коронавирусом.
С тех пор, как в среду закончился двухнедельный карантин, судно покинуло более 700 человек. Ожидается, что в пятницу на берег высадятся еще 450 пассажиров.
Покинуть лайнер разрешено только тем пассажирам, у кого нет симптомов заболевания, а также, чей тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что из 621 заразившегося коронавирусом на борту Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, двое скончались. Как следует из сообщения телеканала NHK, умершие - мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Азербайджан и Италия подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере энергетики
Руководство Армении не извлекло урока из мюнхенских дебатов: Эстафету лжи у Пашиняна принял Саркисян - политолог Фуад Ахундов
В Кремле отвергли возможность навязывания невыгодных условий нефтяным компаниям РФ при экспорте в Белоруссию
Лукашенко потребовал от Россельхознадзора прекратить гнобить белорусских производителей и пригрозил уйти на китайский рынок
Лукашенко после разговора с Путиным поручил премьер-министру достичь соглашения с РФ по нефти
В Японии недовольны идеей переноса Олимпиады 2020 года из Токио в Лондон из-за коронавируса
Азербайджан признан одной из самых безопасных для туристов стран СНГ
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Организации “Татарстан” и “Факел дружбы” провели мероприятие по случаю 75 лет Победы в ВОВ
В Баку завершилась выставка, посвященная жизни и творчеству художника Николая Рериха
В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию