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Дальнее зарубежье 21.02.2020 13:42

Итальянский капитан охваченного коронавирусом Diamond Princess подбадривает пассажиров и покинет судно последним

Итальянский капитан круизного лайнера Diamond Princess Дженнаро Арма продолжает подбадривать пассажиров, заблокированных на борту из-за вспышки коронавируса, и покинет судно только после завершения эвакуации всех людей, пишут в пятницу римские СМИ.

В сообщениях отмечается, что помимо 45-летнего Армы, на борту лайнера до завершения эвакуации останутся еще шесть членов экипажа - тоже граждане Италии.

Газета "Репубблика" рассказывает, что среди пассажиров Арма получил прозвище "отважный капитан", потому что не теряет самообладания в сложной ситуации и всегда старается подбадривать остающихся на борту людей.

Например, в День святого Валентина, капитан разослал всем пассажирам сладости в форме сердечек и записки, в которых призывал не терять бодрость духа. Кроме того, он воспользовался системой громкой связи, чтобы прочитать стихи, посвященные влюбленным.

Судно находится в порту в Японии. До недавних пор пассажиры и члены экипажа находились на карантине из-за случаев заражения коронавирусом.

С тех пор, как в среду закончился двухнедельный карантин, судно покинуло более 700 человек. Ожидается, что в пятницу на берег высадятся еще 450 пассажиров.

Покинуть лайнер разрешено только тем пассажирам, у кого нет симптомов заболевания, а также, чей тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что из 621 заразившегося коронавирусом на борту Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, двое скончались. Как следует из сообщения телеканала NHK, умершие - мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

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Тэги: ИТАЛИЯ, СУДНО, КАПИИТАН, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]