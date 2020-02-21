Путин обсудил с Лукашенко двусторонние отношения, взаимодействие в энергетической сфере и реализацию крупных совместных проектов - Кремль

В Кремле подтвердили информацию о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи - обсуждены некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ по итогам телефонного разговора.

Ранее белорусское госагентство БелТА сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным поставки нефти в Белоруссию. "Главы государств, в частности, обсуждали поставки энергоресурсов - нефти", - отмечается в сообщении агентства.

Как рассказал Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым в пятницу в Минске, ему позвонил Путин с "неожиданным предложением" и поэтому он задержался на встречу с губернатором. "Президент России позвонил. Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас - это неожиданное было предложение - пытаемся обсчитать его. Но это, наверное, не имеет значения. Потому что товар российский", - сказал президент.

Он констатировал, что "Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым - потому что монополист". "Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов с компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

Лукашенко 21 января заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Президент также заявлял, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику.

Кроме того, с Украиной обсуждается транзит нефти для белорусских НПЗ по нефтепроводу "Одесса-Броды".

Ранее также сообщалось, что 19 февраля в Минске состоялись переговоры Лукашенко с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, которого наблюдатели в Минске сочли эмиссаром Путина для продолжения диалога об условиях поставки нефти. В 2019 году "Роснефть" поставила в Белоруссию 8,8 млн тонн нефти, что обеспечило около 50% импорта нефти в страну.