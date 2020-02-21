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СНГ 21.02.2020 17:56

Лукашенко заявляет о готовности Белоруссии помочь России завершить строительство космодрома Восточный

Белоруссия готова оказать помощь России в завершении строительства космодрома Восточный, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым в Минске в пятницу.

По его словам, эта тема обсуждалась в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"Я ему (Путину - ИФ) рассказал о встрече с Рогозиным (глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин - ИФ) и строительстве космодрома Восточный. Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно. Так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И Восточный, конечно, надо оперативно достраивать", - сказал Лукашенко.

Его цитирует госагентство БелТА.

"И Дмитрий Рогозин, будучи здесь, очень меня просил, чтобы мы помогли специалистами", - добавил президент Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, КОСМОДРОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]