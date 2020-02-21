Лукашенко заявляет о готовности Белоруссии помочь России завершить строительство космодрома Восточный

Белоруссия готова оказать помощь России в завершении строительства космодрома Восточный, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым в Минске в пятницу.
По его словам, эта тема обсуждалась в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
"Я ему (Путину - ИФ) рассказал о встрече с Рогозиным (глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин - ИФ) и строительстве космодрома Восточный. Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно. Так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят. И Восточный, конечно, надо оперативно достраивать", - сказал Лукашенко.
Его цитирует госагентство БелТА.
"И Дмитрий Рогозин, будучи здесь, очень меня просил, чтобы мы помогли специалистами", - добавил президент Белоруссии.
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