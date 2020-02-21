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Регион 21.02.2020 14:00

Россия призывает Турцию обеспечить безопасный выход беженцев из Идлиба

Россия призывает Турцию обеспечить безопасный выход сирийских беженцев из Идлибской зоны, заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

"Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии призывает турецкую сторону принять все необходимые меры для обеспечения возможности добровольного и безопасного выхода жителей восточных и южных районов провинции Идлиб через открытые пункты пропуска в районы, подконтрольные сирийскому правительству", - сказал Журавлев.

По его словам, террористы прикрываются местными жителями в качестве "живого щита" и блокируют все пути выхода сирийцев через гуманитарные коридоры к пунктам пропуска в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]