Россия призывает Турцию обеспечить безопасный выход беженцев из Идлиба

Россия призывает Турцию обеспечить безопасный выход сирийских беженцев из Идлибской зоны, заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

"Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии призывает турецкую сторону принять все необходимые меры для обеспечения возможности добровольного и безопасного выхода жителей восточных и южных районов провинции Идлиб через открытые пункты пропуска в районы, подконтрольные сирийскому правительству", - сказал Журавлев.

По его словам, террористы прикрываются местными жителями в качестве "живого щита" и блокируют все пути выхода сирийцев через гуманитарные коридоры к пунктам пропуска в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.