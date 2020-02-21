Россия призывает Турцию обеспечить безопасный выход беженцев из Идлиба

Россия призывает Турцию обеспечить безопасный выход сирийских беженцев из Идлибской зоны, заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.
"Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии призывает турецкую сторону принять все необходимые меры для обеспечения возможности добровольного и безопасного выхода жителей восточных и южных районов провинции Идлиб через открытые пункты пропуска в районы, подконтрольные сирийскому правительству", - сказал Журавлев.
По его словам, террористы прикрываются местными жителями в качестве "живого щита" и блокируют все пути выхода сирийцев через гуманитарные коридоры к пунктам пропуска в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.
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