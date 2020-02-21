Российские военные опровергают сообщения о сотнях тысяч беженцев, направляющихся к границе с Турцией из-за боев в Идлибе

Информация о сотнях тысяч беженцев, стремящихся покинуть северо-запад Сирии и попасть в Турцию, не соответствует действительности, заявил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

"Информация о якобы потоках "сотен тысяч" мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции Идлиб, не соответствует действительности", - сказал Журавлёв.

"Никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы "около миллиона" беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует", - говорится в заявлении, распространенном Минобороны РФ.

Кроме того, Журавлёв отметил, что с началом обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб, вызванного скоординированными массированными атаками боевиков террористических группировок на позиции сирийских правительственных войск, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг гуманитарной ситуации северо-западных районов страны.

"Для непрерывного получения объективной информации о происходящем в зоне деэскалации используются: группировка беспилотных летательных средств, круглосуточные "горячие" телефонные линии ЦПВС, анализ социальных сетей и интернет-ресурсов, а также обширные прямые контакты с местными жителями провинции офицеров Центра", - сказал контр-адмирал.