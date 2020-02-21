Жители Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана смогут получить гражданство РФ без условия о пятилетнем цензе оседлости - законопроект

Законопроект об упрощении получения гражданства РФ предусматривает послабления для жителей ряда стран, заявил в пятницу "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснётся четырёх стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - сказал Калашников.
Кроме того, жителям этих стран "не надо будет доказывать материальное положение", добавил глава комитета.
"Также в проекте закона будет изменена норма, согласно который получить гражданство РФ в упрощенной форме можно будет, прожив в совместном браке с иностранцем не три года, как это требуется сейчас, а один год", - отметил Калашников.
В настоящее время, согласно закону, претендовать на российское гражданство иностранный гражданин может, если прожил в России больше 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.
Кроме того в настоящее время, согласно закону "О гражданстве РФ", а именно ст. 14, предусматривается, что иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, если указанные граждане и лица состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет.
Также в настоящее время иностранцу необходимо иметь подтвержденный достаточный для проживания минимальный доход в России.
Данные положения войдут в подготовленный правительством РФ законопроект о упрощенном праве на гражданство РФ, который в Госдуму внесут до конца февраля, сообщил Калашников.
По его словам, этот проект закона будет предусматривать и возможность получения гражданства РФ без отказа от уже имеющегося иного гражданства, что уже ранее анонсировалось членами рабочей группы по соответствующей теме.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Азербайджан и Италия подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере энергетики
Руководство Армении не извлекло урока из мюнхенских дебатов: Эстафету лжи у Пашиняна принял Саркисян - политолог Фуад Ахундов
В Кремле отвергли возможность навязывания невыгодных условий нефтяным компаниям РФ при экспорте в Белоруссию
Лукашенко потребовал от Россельхознадзора прекратить гнобить белорусских производителей и пригрозил уйти на китайский рынок
Лукашенко после разговора с Путиным поручил премьер-министру достичь соглашения с РФ по нефти
В Японии недовольны идеей переноса Олимпиады 2020 года из Токио в Лондон из-за коронавируса
Азербайджан признан одной из самых безопасных для туристов стран СНГ
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Организации “Татарстан” и “Факел дружбы” провели мероприятие по случаю 75 лет Победы в ВОВ
В Баку завершилась выставка, посвященная жизни и творчеству художника Николая Рериха
В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре
Премьер Финляндии посетит Эстонию