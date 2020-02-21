Жители Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана смогут получить гражданство РФ без условия о пятилетнем цензе оседлости - законопроект

Законопроект об упрощении получения гражданства РФ предусматривает послабления для жителей ряда стран, заявил в пятницу "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"В этом законопроекте не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Это коснётся четырёх стран: Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана", - сказал Калашников.

Кроме того, жителям этих стран "не надо будет доказывать материальное положение", добавил глава комитета.

"Также в проекте закона будет изменена норма, согласно который получить гражданство РФ в упрощенной форме можно будет, прожив в совместном браке с иностранцем не три года, как это требуется сейчас, а один год", - отметил Калашников.

В настоящее время, согласно закону, претендовать на российское гражданство иностранный гражданин может, если прожил в России больше 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.

Кроме того в настоящее время, согласно закону "О гражданстве РФ", а именно ст. 14, предусматривается, что иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, если указанные граждане и лица состоят в браке с гражданином РФ не менее трех лет.

Также в настоящее время иностранцу необходимо иметь подтвержденный достаточный для проживания минимальный доход в России.

Данные положения войдут в подготовленный правительством РФ законопроект о упрощенном праве на гражданство РФ, который в Госдуму внесут до конца февраля, сообщил Калашников.

По его словам, этот проект закона будет предусматривать и возможность получения гражданства РФ без отказа от уже имеющегося иного гражданства, что уже ранее анонсировалось членами рабочей группы по соответствующей теме.