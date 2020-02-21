Лукашенко потребовал от Россельхознадзора прекратить гнобить белорусских производителей и пригрозил уйти на китайский рынок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускает возможность увеличения поставок белорусского продовольствия в Китай за счет уменьшения экспорта в Россию при сохранении практики введения различных ограничений со стороны Россельхознадзора.
"Мы торгуем не только в России. Уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем. Поэтому Данкверту (руководитель "Россельхознадзора" Сергей Данкверт - ИФ) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым в Минске в пятницу. Президента цитирует госагентство "БелТА".
Как сообщалось, Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил ограничения на поставки продуктов питания из Беларуси, обосновывая это несоответствием продукции требованиям качества и безопасности.
В конце декабря заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник отмечал, что ограничения Россельхознадзора на поставку продуктов питания на российский рынок действуют в отношении примерно 60 белорусских производителей, из них полностью закрыты для поставок в РФ порядка 20 предприятий молочной и мясной отрасли. Дворник также прогнозировал, что Минску и Москве может понадобиться до полугода для того, чтобы "четко отработать порядок закрытия и открытия предприятий".
Россия является основным покупателем белорусской сельхозпродукции и продовольствия. По итогам 2019 года экспорт туда составил $4,3 млрд (78% от общего объема) и вырос на 3% по сравнению с 2018 годом.
Поставки в Китай в 2019 году сложились на уровне $131,5 млн (рост в 1,6 раза).
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