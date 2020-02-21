Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8352 RUR   0.0265 GBR   2.1921 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.02.2020 14:22

В Кремле отвергли возможность навязывания невыгодных условий нефтяным компаниям РФ при экспорте в Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по определению условий поставок нефти в Белоруссию будет продолжена.

"Поставки осуществляет не российское государство, а российские нефтяные компании. Чтобы их позицию (узнать) относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть нашим белорусским товарищам, Козак вчера нефтяные компании, профильных министров собирал и проводил у себя совещание, где разные нефтяные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок и так далее. Естественно, не может быть и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он напомнил, что сегодня эта тема затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Пескову был задан вопрос о том, действительно ли Путин предлагал Лукашено 300 млн долл компенсации за нефтяной налоговый маневр.

"Основываясь на обсуждении, каждая сторона делает свои собственные калькуляции. Работа будет продолжена. Действительно, дано поручение правительству Белоруссии продолжить контакты с нашими и компаниями, и с представителями российской стороны", - сказал Песков.

"Рассматриваются разные варианты для нахождения взаимоприемлемых опций", - добавил пресс-секретарь президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, КРЕМЛЬ


Похожие новости


Лукашенко обсудил по телефону с Путиным поставки нефти в Белоруссию Лукашенко: в руководстве РФ намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители Лукашенко назвал переговоры в Сочи "своеобразными" Белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по мировым ценам, заявляют в Минске Лукашенко эмоционально защищает интересы суверенной Белоруссии - Песков Россия в этом году будет поставлять газ Белоруссии на условиях 2019 года - Козак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]