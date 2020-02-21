В Кремле отвергли возможность навязывания невыгодных условий нефтяным компаниям РФ при экспорте в Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по определению условий поставок нефти в Белоруссию будет продолжена.
"Поставки осуществляет не российское государство, а российские нефтяные компании. Чтобы их позицию (узнать) относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть нашим белорусским товарищам, Козак вчера нефтяные компании, профильных министров собирал и проводил у себя совещание, где разные нефтяные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок и так далее. Естественно, не может быть и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Он напомнил, что сегодня эта тема затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Пескову был задан вопрос о том, действительно ли Путин предлагал Лукашено 300 млн долл компенсации за нефтяной налоговый маневр.
"Основываясь на обсуждении, каждая сторона делает свои собственные калькуляции. Работа будет продолжена. Действительно, дано поручение правительству Белоруссии продолжить контакты с нашими и компаниями, и с представителями российской стороны", - сказал Песков.
"Рассматриваются разные варианты для нахождения взаимоприемлемых опций", - добавил пресс-секретарь президента.
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