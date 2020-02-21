Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8352 RUR   0.0265 GBR   2.1921 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.02.2020 17:17

Киргизия приостановила выдачу виз гражданам КНР из-за коронавируса - МИД

Киргизия из-за распространения коронавируса covid-19 в КНР временно приостановила выдачу виз гражданам Китая, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского МИД.

"Закрытие границы с КНР и приостановление выдачи виз китайским гражданам несет временный характер. Приостановлена только выдача первичных виз", - заявили в министерстве.

Ограничение введено на основании распоряжения правительства Киргизии от 3 февраля, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 3 февраля Киргизия временно закрыла государственную границу и приостановила воздушное сообщение с КНР из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае.

В китайском городе Ухань в середине декабря 2019 года произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75 тыс. 465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2тыс. 236 случаях, сообщил в пятницу Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 889 человек, смертельных случаев - на 118. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 115 человек, по одному - в провинциях Чжэцзян и Юньнань, городе центрального подчинения Чунцине.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 54,96 тыс. человек, состояние более 11,6 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 18,2 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

В России были выявлены два случая заболевания среди прибывших граждан КНР. 12 февраля заболевшие выздоровели и были выписаны. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

Сообщения о выявлении людей с коронавирусом covid-19 в Киргизии не поступали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, МИД, КИТАЙ, ВИЗЫ


Похожие новости


МИД Киргизии вызвал представителя посольства РФ из-за высказываний телеведущего Малахова о виновнике ДТП в Москве Президент Киргизии назначил Айдарбекова главой МИД страны Парламент Киргизии одобрил кандидатуру киргизского посла в Японии Айдарбекова на пост главы МИД Главы МИД стран ОДКБ обсудили усиление ИГИЛ на севере Афганистана Киргизский МИД призывает соотечественников без необходимости не ездить в принимающие матчи ЧМ-2018 российские города Астана по-прежнему не получала официальных сообщений от Бишкека о намерении отказаться от $100 млн - МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]