Киргизия приостановила выдачу виз гражданам КНР из-за коронавируса - МИД

Киргизия из-за распространения коронавируса covid-19 в КНР временно приостановила выдачу виз гражданам Китая, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского МИД.

"Закрытие границы с КНР и приостановление выдачи виз китайским гражданам несет временный характер. Приостановлена только выдача первичных виз", - заявили в министерстве.

Ограничение введено на основании распоряжения правительства Киргизии от 3 февраля, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 3 февраля Киргизия временно закрыла государственную границу и приостановила воздушное сообщение с КНР из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае.

В китайском городе Ухань в середине декабря 2019 года произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75 тыс. 465 человек, смертельный исход зафиксирован в 2тыс. 236 случаях, сообщил в пятницу Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 889 человек, смертельных случаев - на 118. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 115 человек, по одному - в провинциях Чжэцзян и Юньнань, городе центрального подчинения Чунцине.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 54,96 тыс. человек, состояние более 11,6 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 18,2 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

В России были выявлены два случая заболевания среди прибывших граждан КНР. 12 февраля заболевшие выздоровели и были выписаны. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

Сообщения о выявлении людей с коронавирусом covid-19 в Киргизии не поступали.