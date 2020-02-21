Четких решений по проведению саммита по Сирии с участием лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции пока нет, но такая возможность проговаривается - Песков

В Кремле не исключают проведения нового четырехстороннего саммита по Сирии РФ-Турция-ФРГ-Франция, если руководители этих государств сочтут это необходимым, однако четких решений по его организации пока нет.

"Возможность проведения саммита проговаривается. Каких-то четких решений на этот счет сейчас нет. Если все четыре главы посчитают это необходимым, то мы не исключаем возможности проведения такой встречи, но конкретных согласований на этот счет нет", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "тема проведения такого очередного саммита неоднократно фигурировала как в двухсторонних контактах, так и в трехсторонних контактах".