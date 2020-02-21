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Дальнее зарубежье 21.02.2020 16:33

Четких решений по проведению саммита по Сирии с участием лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции пока нет, но такая возможность проговаривается - Песков

В Кремле не исключают проведения нового четырехстороннего саммита по Сирии РФ-Турция-ФРГ-Франция, если руководители этих государств сочтут это необходимым, однако четких решений по его организации пока нет.

"Возможность проведения саммита проговаривается. Каких-то четких решений на этот счет сейчас нет. Если все четыре главы посчитают это необходимым, то мы не исключаем возможности проведения такой встречи, но конкретных согласований на этот счет нет", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "тема проведения такого очередного саммита неоднократно фигурировала как в двухсторонних контактах, так и в трехсторонних контактах".

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, САММИТ, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]