США готовятся подписать соглашения с талибами 29 февраля - Госдепартамент

США планируют подписать 29 февраля соглашение о мирном урегулировании конфликта с представителями афганского движения "Талибан".
"Мы готовимся к подписанию соглашения, которое состоится 29 февраля", - говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в пятницу.
В нем отмечается, что за последние недели команда американских переговорщиков в ходе диалога пришли к договоренностям с талибами о сокращении насилия. После успешной реализации этих договоренностей ожидается подписание соглашения США и "Талибана".
"Вскоре после этого (подписания - ИФ) начнутся межафганские переговоры и будут опираться на этот фундаментальный шаг, чтобы достичь всеобъемлющего и постоянного прекращения огня и будущей дорожной карты Афганистана", - говорится в заявлении.
Кроме того, в Twitter глава госдепа Майк Помпео напомнил, что "после десятилетий конфликта мы пришли к пониманию с "Талибаном" о значительном сокращении насилия на территории Афганистана". Помпео призвал всех афганцев воспользоваться этой возможностью, отметив, что "это важный шаг на длинном пути к миру".
Совет нацбезопасности Афганистана ранее в пятницу подтвердил, что режим сокращения насилия, который власти и силы международной коалиции согласовали с движением "Талибан", вступит в силу в ночь на субботу. Представитель совета Джавед Фейсал указал, что режим будет действовать неделю.
Источник в движении "Талибан" рассказал Associated Press, что соглашение о начале диалога с Кабулом может быть достигнуто 29 февраля, а сами межафганские переговоры, возможно, начнутся 10 марта. По словам источника, Германия и Норвегия предложили организовать переговоры, но решение о месте их проведения пока не принято.
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