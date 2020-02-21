Китай обещает ликвидировать эпидемию коронавируса на своей территории в марте

Территория Китая, за исключением провинции Хубэй, будет освобождена от коронавируса до конца февраля, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.
"В других регионах, за исключением Хубей, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии - в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию", - сказал посол в пятницу.
Он также сообщил, что смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране - 0,55%.
Также посол сообщил, что "по всей территории Китая, за исключением провинции Хубэй, уже более 10 дней как не фиксируются новые случаи инфекции".
"И в Ухане количество инфекции уменьшается", - добавил он.
"На сегодняшний день уже больше 18 тысяч человек выписаны из госпиталей", - сказал посол.
Провинция Хубей стала эпицентром эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-2019.
В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75,465 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,236 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
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