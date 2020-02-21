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Дальнее зарубежье 21.02.2020 17:29

Китай обещает ликвидировать эпидемию коронавируса на своей территории в марте

Территория Китая, за исключением провинции Хубэй, будет освобождена от коронавируса до конца февраля, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.

"В других регионах, за исключением Хубей, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии - в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию", - сказал посол в пятницу.

Он также сообщил, что смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране - 0,55%.

Также посол сообщил, что "по всей территории Китая, за исключением провинции Хубэй, уже более 10 дней как не фиксируются новые случаи инфекции".

"И в Ухане количество инфекции уменьшается", - добавил он.

"На сегодняшний день уже больше 18 тысяч человек выписаны из госпиталей", - сказал посол.

Провинция Хубей стала эпицентром эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-2019.

В Китае, по последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 75,465 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,236 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]