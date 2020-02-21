Павленский говорит, что украл компромат на французского политика Гриво у своей сожительницы

Художник-акционист Петр Павленский заявил, что его сожительница Александра де Таддео не участвовала в вызвавшей скандал публикации в интернете интимного видео известного французского политика Бенжамена Гриво.
"Я украл у нее это видео", - сказал Павленский в интервью CNN.
По словам Павленского, он обнаружил компромат на политика в ноябре 2019 года в компьютере де Таддео. Своей подруге он признался в краже лишь после публикации материала на специально созданном им для этих целей сайте.
Павленский сообщил, что готовит и новые акции. "Для меня это - только начало", - сказал акционист, не конкретизировав свои творческие планы.
В настоящее время судебные власти Франции занимаются двумя делами, фигурантом которых является перебравшийся в Париж из России Павленский. Самое громкое из них - политический скандал, разразившийся после публикации Павленским в интернете интимного фото и видео, на которых виден известный французский политик из правящей партии "Вперед, республика" Бенжамен Гриво. Выяснилось, что женатый политик отправил видео сожительнице Павленского Александре де Таддео, а та, как считалось, передала запись своему возлюбленному. За публикацию таких материалов без согласия Гриво художник, согласно французскому законодательству, может быть приговорен к двум годам тюрьмы и штрафу.
Фигурант дела объяснил, что цель этого "перформанса" - показать лицемерие французских политиков. Он опубликовал компромат на Гриво, так как живет в Париже и, следовательно, ему небезразлично, кто станет мэром этого города.
Гриво из-за разгоревшегося скандала был вынужден снять свою кандидатуру с выборов мэра Парижа.
Второе расследование касается драки с участием Павленского, произошедшей в ночь на 1 января 2020 года в Париже. Французские СМИ сообщили, что по некоторым данным, художник в нетрезвом состоянии схватил нож и, вероятно, ранил несколько человек. Сам он признает, что действительно участвовал в драке, однако заверяет, что не использовал холодное оружие.
Павленский и де Таддео отпущены на свободу, но находятся под судебным контролем.
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