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СНГ 21.02.2020 19:09

Судно Fri Dolphin, на котором отравились российские моряки, арестовано во Франции

Власти французского города Бреста опечатали и арестовали судно Fri Dolphin, экипаж которого отравился во время уничтожения грызунов, сообщили "Интерфаксу" в калининградском отделении российского профсоюза моряков.

"По уточненной информации, моряки почувствовали симптомы отравления непосредственно в море, когда вышли из Бреста после фумигации - в трюм с зерном было засыпаны специальные таблетки. Когда ситуация стала критической, капитан запросил помощь. К судну был направлены два французских вертолета со спасателями и медиками, которые оказали морякам первую помощь", - сказали в профсоюзе.

Экипаж сумел довести судно до Бреста, где большинство его членов госпитализировали. Один из моряков - житель Таллина скончался. На судно прибыла полиция, оно опечатано и арестовано. Власти проводят расследование.

По данным профсоюза, судно Fri Dolphin ходит под флагом Багамских островов, принадлежит норвежской Skagerrak shipping, управляется польским офисом Kopervik Ship Management и комплектуется лиепайской Scandinavian Ship Service. Экипаж смешанный, в его составе, в том числе, два латыша, пятеро русских. Российские моряки не являются жителями Калининграда, они из Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]