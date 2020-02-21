Судно Fri Dolphin, на котором отравились российские моряки, арестовано во Франции

Власти французского города Бреста опечатали и арестовали судно Fri Dolphin, экипаж которого отравился во время уничтожения грызунов, сообщили "Интерфаксу" в калининградском отделении российского профсоюза моряков.

"По уточненной информации, моряки почувствовали симптомы отравления непосредственно в море, когда вышли из Бреста после фумигации - в трюм с зерном было засыпаны специальные таблетки. Когда ситуация стала критической, капитан запросил помощь. К судну был направлены два французских вертолета со спасателями и медиками, которые оказали морякам первую помощь", - сказали в профсоюзе.

Экипаж сумел довести судно до Бреста, где большинство его членов госпитализировали. Один из моряков - житель Таллина скончался. На судно прибыла полиция, оно опечатано и арестовано. Власти проводят расследование.

По данным профсоюза, судно Fri Dolphin ходит под флагом Багамских островов, принадлежит норвежской Skagerrak shipping, управляется польским офисом Kopervik Ship Management и комплектуется лиепайской Scandinavian Ship Service. Экипаж смешанный, в его составе, в том числе, два латыша, пятеро русских. Российские моряки не являются жителями Калининграда, они из Санкт-Петербурга и Петрозаводска.