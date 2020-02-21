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Дальнее зарубежье 21.02.2020 20:28

ЕС озабочен кибератакой, о которой сообщила Грузия

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу кибератаки, о которой сообщили власти Грузии, и заявил о решимости помогать этой стране в повышении ее киберзащищенности.

В заявлении, с которым от имени ЕС выступил в пятницу высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, не назван предполагаемый источник кибератаки.

"ЕС и государства-члены выражают обеспокоенность по поводу кибератаки, которая демонстрирует пренебрежение к безопасности и стабильности в киберпространстве и подрывает развитие политических, социальных и экономических выгод, предоставляемых Интернетом и использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)", - говорится в документе.

Боррель отметил "рост безответственного и дестабилизирующего поведения в киберпространстве", призвав международное сообщество укреплять сотрудничество в пользу глобального, открытого, стабильного, мирного и безопасного киберпространства, в котором в полной мере применяются права человека, основные свободы и верховенство права.

Он призвал реализовать существующий консенсус, основанный на докладах Группы правительственных экспертов ООН в области информации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности (UNGGE).

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам в Тбилиси, что кибератака на правительственные сайты в конце октября 2019 года велась из России. "На основании совместного с нашими стратегическими партнерами расследования мы можем сказать, действительно кибератака осуществлялась из России", - сказал Гахария.

Накануне грузинский МИД обвинил российский Генштаб в осуществлении масштабной кибератаки на грузинские сайты в октябре 2019 года. "28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на страницы администрации президента Грузии, судебной системы, горсоветов (сакребуло) различных муниципалитетов, государственных, коммерческих организаций и СМИ", - заявил официальный представитель МИД Владимир Константиниди.

Сославшись на информацию, полученную по итогам расследования в сотрудничестве с международными партнерами, Константиниди сказал: "Указанная кибератака была спланирована и осуществлена главным управлением Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации".

Как заявил Константиниди, Грузия осуждает российскую кибератаку, которая противоречит нормам и принципам международного права и представляет собой посягательство на суверенитет, направлено против европейской и евроатлантической интеграции Грузии и ее демократического развития.

В США и Великобритании осудили кибератаку.

Со своей стороны, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на правительственные грузинские сайты. "Россия не имеет к этому никакого отношения. Мы никуда не вмешивались, вмешиваться не собираемся", - сказал Руденко в минувший четверг, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

МИД РФ опубликовал заявление, согласно которому свидетельств причастности российских официальных структур к кибератакам на сайты в Грузии нет и быть не может. "Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна. Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может", - говорилось в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

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Тэги: ЕС, ГРУЗИЯ, РОССИЯ, КИБЕРАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]