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Регион 21.02.2020 16:35

Телефонный разговор Путина с Эрдоганом планируется вечером в пятницу - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава российского государства Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган планируют в пятницу провести телефонный разговор.

По просьбе "Интерфакса" в пятницу Песков ответил на вопрос, планируется ли позднее в этот день телефонный разговор двух лидеров.

"Да, телефонный разговор подтверждаю: сегодня вечером планируется", - сказал Песков.

Ранее турецкие СМИ распространили заявление Эрдогана о том, что в пятницу турецкий лидер планирует обсудить с Путиным ситуацию в Идлибе.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТУРЦИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]