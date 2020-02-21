Телефонный разговор Путина с Эрдоганом планируется вечером в пятницу - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава российского государства Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган планируют в пятницу провести телефонный разговор.

По просьбе "Интерфакса" в пятницу Песков ответил на вопрос, планируется ли позднее в этот день телефонный разговор двух лидеров.

"Да, телефонный разговор подтверждаю: сегодня вечером планируется", - сказал Песков.

Ранее турецкие СМИ распространили заявление Эрдогана о том, что в пятницу турецкий лидер планирует обсудить с Путиным ситуацию в Идлибе.