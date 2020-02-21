Сторонники Атамбаева намерены добиваться изменения меры пресечения арестованному экс-президенту Киргизии из-за ухудшения его здоровья

Сторонники экс-президент Киргизии Алмазбека Атамбаева намерены добиваться изменения меры пресечения арестованному лидеру на не связанную с заключением под стражу из-за ухудшения состояния его здоровья, сообщил в пятницу "Интерфаксу" депутат парламента республики Рыскелди Момбеков.

"Действительно давление у бывшего президента упало, не доходит до 90. Для того чтобы повысить давление Атамбаев тренируется и пьет чай с медом. Основная причина ухудшения здоровья - это постоянные переживания", - сказал Момбеков.

"Перед обращением в МВД или президенту республики о необходимости отпустить Атамбаева на лечение мы проконсультируемся с юристами, для этого необходимо изменить ему меру пресечения", - добавил парламентарий.

В пятницу после сообщения об ухудшении здоровья Атамбаева более 20 сторонников бывшего главы государства собрались у здания Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) в Бишкеке. Депутаты парламента Киргизии от фракции основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии - Рыскелди Момбеков, Асель Кодуранова, Мурадыл Мадеминов и Анвар Артыков - навестили экс-президента в СИЗО ГКНБ.

Ранее в пятницу аппарат омбудсмена Киргизии сообщил, что находящийся под арестом экс-президент вынужден обращаться за медицинской помощью из-за пониженного давления.

"Представители омбудсмена Киргизии посетили СИЗО ГКНБ, где провели встречу с бывшим президентом республики Алмазбеком Атамбаевым, который сообщил, что в последнее время у него часто понижается артериальное давление и поэтому он вынужден обращаться к медикам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать бывшего главу государства. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Во время событий 7-8 августа пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудников МВД и 40 сотрудников ГКНБ.

Атамбаеву были предъявлены обвинения в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в убийстве, организации насильственного захвата власти, коррупции и незаконном обогащении. Он также является главным фигурантом уголовного дела по незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент отказался участвовать в судебных заседаниях по данному делу.

Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест.