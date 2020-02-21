В Израиле зафиксировали первый случай заражения Covid-19

Один из 11 израильтян, которые вернулись на родину из Японии после карантина на лайнере Diamond Princess, заражен коронавирусом, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Минздрава Японии.
Изначально анализы всех 11 человек, прибывших из Японии в Израиль, показали отрицательный результат.
Они прибыли на родину чартерным рейсом накануне вечером. Их отвезли в больницу под Тель-Авивом, где они пробудут на карантине.
Кроме того, в Японии госпитализировали четырех израильтян, побывавших на лайнере, после того, как у них подтвердилось заражение коронавирусом.
Израиль отменил все перелеты в Китай и из него, а также всех граждан, побывавших в Китае, Гонконге, Макао, Сингапуре и Таиланде, отправляет на карантин на две недели.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Азербайджан и Италия подписали меморандум намерений о сотрудничестве в сфере энергетики
Руководство Армении не извлекло урока из мюнхенских дебатов: Эстафету лжи у Пашиняна принял Саркисян - политолог Фуад Ахундов
ЦБ Азербайджана планирует 24 февраля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 14 дней
Ростехнадзор приостановил деятельность двух нефтешахт ЛУКОЙЛа в Коми на 15 и 30 суток - ведомство
Азербайджан в 2019г импортировал из РФ бензина Premium Euro-95 на $20,3 млн
По фактам коррупции и злоупотреблений служебными полномочиями в Нефтчале задержаны 6 человек - СГБ
Norwegian Cruise Line отменила круизы в Азию до конца сентября
В Японии недовольны идеей переноса Олимпиады 2020 года из Токио в Лондон из-за коронавируса
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Организации “Татарстан” и “Факел дружбы” провели мероприятие по случаю 75 лет Победы в ВОВ
В Баку завершилась выставка, посвященная жизни и творчеству художника Николая Рериха
В Баку прошел открытый урок, посвященный путешественнику и писателю Афанасию Никитину
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
В Баку весной пройдет международная конференция, посвященная информационной инфраструктуре