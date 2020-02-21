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Дальнее зарубежье 21.02.2020 16:44

В Израиле зафиксировали первый случай заражения Covid-19

Один из 11 израильтян, которые вернулись на родину из Японии после карантина на лайнере Diamond Princess, заражен коронавирусом, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Минздрава Японии.

Изначально анализы всех 11 человек, прибывших из Японии в Израиль, показали отрицательный результат.

Они прибыли на родину чартерным рейсом накануне вечером. Их отвезли в больницу под Тель-Авивом, где они пробудут на карантине.

Кроме того, в Японии госпитализировали четырех израильтян, побывавших на лайнере, после того, как у них подтвердилось заражение коронавирусом.

Израиль отменил все перелеты в Китай и из него, а также всех граждан, побывавших в Китае, Гонконге, Макао, Сингапуре и Таиланде, отправляет на карантин на две недели.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ВЫЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]