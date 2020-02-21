Глав МИД России, Пакистана и ЕС позвали на церемонию подписания соглашения между США и талибами

Главы МИД России, Пакистана и руководитель европейской внешнеполитический службы приглашены на церемонию подписания соглашения о мирном урегулировании между США и движением "Талибан" в Дохе, сообщила в пятницу радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на пакистанские власти.

Ранее в пятницу госдепартамент США сообщил, что американо-талибское соглашение планируется подписать 29 февраля.

"Мы готовимся к подписанию соглашения, которое состоится 29 февраля", - говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в пятницу.

В движении "Талибан" также подтвердили в пятницу готовность подписать соглашение с США.

В преддверии подписания соглашения в ночь на субботу должен вступить в силу семидневный период снижения насилия в Афганистане, который распространяется нА американских военных, талибов и афганские силы безопасности.