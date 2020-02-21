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Дальнее зарубежье 21.02.2020 20:14

Глав МИД России, Пакистана и ЕС позвали на церемонию подписания соглашения между США и талибами

Главы МИД России, Пакистана и руководитель европейской внешнеполитический службы приглашены на церемонию подписания соглашения о мирном урегулировании между США и движением "Талибан" в Дохе, сообщила в пятницу радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на пакистанские власти.

Ранее в пятницу госдепартамент США сообщил, что американо-талибское соглашение планируется подписать 29 февраля.

"Мы готовимся к подписанию соглашения, которое состоится 29 февраля", - говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в пятницу.

В движении "Талибан" также подтвердили в пятницу готовность подписать соглашение с США.

В преддверии подписания соглашения в ночь на субботу должен вступить в силу семидневный период снижения насилия в Афганистане, который распространяется нА американских военных, талибов и афганские силы безопасности.

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Тэги: США, ТАЛИБЫ, СОГЛАШЕНИЕ, ЦЕРЕМОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]