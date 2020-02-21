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Туризм 21.02.2020 16:52

Norwegian Cruise Line отменила круизы в Азию до конца сентября

Круизная компания Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об отмене круизов в Азии до конца сентября в связи с распространением коронавируса.

Компания сообщила об отмене или изменении направления в общей сложности 40 круизов трех своих брендов - Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises. Компания сообщила, что не будет отправлять лайнеры в Азию до конца третьего квартала.

Оператор ожидает, что в результате последствий распространения коронавируса ее годовая скорректированная прибыль будет на $0,75 на акцию меньше, чем прогнозировалось изначально.

Без учета этого фактора Norwegian Cruise Line Holdings ожидает получить скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от $5,40 до $5,60 за весь год и в размере $0,48 в первом квартале.

Norwegian также отчиталась о снижении прибыли в четвертом квартале на фоне роста расходов, однако ее результаты превзошли ожидания экспертов. Скорректированная прибыль составила $0,73 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали показатель в размере $0,7 на акцию. Выручка выросла на 7,2%, до $1,48 млрд при прогнозе в $1,43 млрд.

Акции компании в ходе торгов в Нью-Йорке в пятницу дешевеют на 0,45%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]