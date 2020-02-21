ADIF с 28 февраля начнет выплату по требованиям кредиторов RoyalBank последней очереди

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к кредиторам ОАО "RoyalBank", находящегося в процессе ликвидации.
В информации фонда отмечается, что ADIF с 28 февраля начнет выплату по требованиям кредиторов последней очереди.
"Выплаты будут осуществляться в безналичной форме", - отмечает фонд
Как сообщалось ранее, правление Центрального банка Азербайджана приняло решение с 13 июля 2012 года аннулировать лицензию ОАО "RoyalBank" в связи с наличием значительных нарушений в деятельности банка.
ADIF создан в рамках указа президента страны от 9 февраля "Об утверждении и введении в действие закона "О страховании вкладов", принятого 29 декабря 2006 года. Основная цель фонда - гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
А.Мамедов
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