Столтенберг приветствует договоренность о режиме сокращения насилия в Афганистане

В намерении афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) подписать соглашению по урегулированию конфликта с США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг видит возможность перехода к межафганским переговорам о мире.
"Я приветствую сегодняшнее объявление о том, что достигнуто понимание о значительном сокращении насилия в Афганистане", - заявил глава Североатлантического альянса в пятницу.
По его словам, это является "критически важным испытанием готовности и способности талибов уменьшить насилие и добросовестно содействовать миру".
"Это может проложить путь к переговорам между афганцами, устойчивому миру и обеспечению того, чтобы страна больше никогда не была безопасным убежищем для террористов", - считает Столтенберг.
Он напомнил, что союзники по НАТО находятся в Афганистане с 2001 года. В настоящее время в стране насчитывается 16 тыс. военнослужащих, которые поддерживают афганские силы безопасности путем обучения и финансирования с тем, чтобы они могли создать условия для мира.
"НАТО остается приверженной долгосрочной безопасности и стабильности Афганистана", - заверил генсек альянса.
В движении "Талибан" подтвердили в пятницу готовность подписать 29 февраля соглашение по урегулированию конфликта с США.
Ранее в госдепе объявили, что США планируют подписать 29 февраля соглашение о мирном урегулировании конфликта с представителями талибов.
Совет нацбезопасности Афганистана ранее в пятницу подтвердил, что режим сокращения насилия, который власти и силы международной коалиции согласовали с движением "Талибан", вступит в силу в ночь на субботу. Представитель совета Джавед Фейсал указал, что режим будет действовать неделю.
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