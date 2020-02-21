Эрдоган на переговорах с Москвой попытается извлечь максимум выгоды из нахождения военных Турции в Идлибе - турецкий политолог

Турция, располагающая в сирийской провинции Идлиб военным контингентом, скорее всего, намерена активно использовать этот фактор на переговорах с Москвой с тем, чтобы проявить готовность вывести войска в обмен на некоторые уступки, считает турецкий политолог Керим Хас.

"Сам факт пребывания в Идлибе турецких военных, численность этого контингента, уже являются предметом переговоров, которые ведет Анкара. Если говорить объективно, то турецкие военные, находящиеся на наблюдательных постах в сирийской провинции, не имеют никакого влияния на ситуацию, и их, в принципе, можно было бы оттуда вывести. Но Эрдоган не готов сделать это прямо сейчас, поскольку турецкий истеблишмент и электорат воспримут это, как слабость", - сказал Хас в пятницу "Интерфаксу".

Эксперт полагает, что президент Турции Реджеп Эрдоган, готовясь обсуждать нынешнюю ситуацию с Москвой, исходит из того, чтобы получить максимум выгоды при использовании фактора пребывания турецких военных в Идлибе.

"Если выводить эту группировку, то, скорее всего, к сирийско-турецкой границе. Эрдоган, скорее всего, будет это делать не торопясь, поскольку хочет укрепить свои внутренние политические позиции в Турции. Скорее всего, может обсуждаться вариант, при котором турецкие войска выводятся из Идлиба и отходят к границе", - сказал собеседник агентства.

Если Москва такой вариант принимает, то Эрдоган сможет представить это в Турции, как свою дипломатическую победу и мудрость. Очевидно, что договоренность может быть о временном размещении турецких военных. Понятно, что Анкара хочет, чтобы это "временное" было как можно дольше", - отмечает политолог.

В свою очередь, не следует ожидать резкого снижения военной активности Анкары в Идлибе, считает Хас. "Там действуют и протурецкие группировки, и "Хайят Тахрир аш-Шам". Парадокс в том, что и в Турции это группировку считают экстремистской. Эти силы могут быть брошены на позиции войск Асада", - считает эксперт.