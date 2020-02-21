Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8352 RUR   0.0265 GBR   2.1921 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

21.02.2020 17:20

Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта

В Азербайджане с 2 по 6 марта 2020 года пройдет 2-ая международная «Неделя кибербезопасности», сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Основной целью мероприятия является «повышение эффективности взаимодействия в этой области и уровня просвещения».

Согласно информации, будут организованы 8 мероприятий по различным направлениям сферы кибербезопасности.

«Неделю откроет Конференция кибербезопасности, на которой будут проведены презентации и озвучены доклады отраслевых местных и международных компаний по новым решениям кибербезопасности с учетом современных трендов и вызовов. Также состоится выставка Cyber Village, на которой будут представлены решения по кибербезопасности», - отмечается в информации.

ООО AzInTelecom проведет презентацию проекта «Правительственное облако», для специалистов по информационной безопасности в государственном и банковском секторах будет проведен практический семинар по пентестингу (тестирование на проникновение).

Вместе с этим будет проведен молодежный форум по управлению интернетом по кибербезопасности.

Организаторы планируют провести также хакатон (Capture the Flag), где командам-участницам будет предложено решить задачи по таким темам, как эксплуатация уязвимостей веб-приложений, использование брешей криптографии и бинарных приложений, обратный инжиниринг.

На мероприятие под названием «Цифровое право: защита персональных данных» местные и международные компании представят презентации и доклады, связанные с европейским опытом в области защиты персональных данных в цифровую эру, основанным на общем регламенте по защите данных Европейского Союза (General Data Protection Requlation – GDPR).

Институт стандартизации Азербайджана и Центра применения и обучения ИКТ проведет международный сертификационный тренинг по кибербезопасности.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНТРАНС, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]