Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта

В Азербайджане с 2 по 6 марта 2020 года пройдет 2-ая международная «Неделя кибербезопасности», сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и высоких технологий.
Основной целью мероприятия является «повышение эффективности взаимодействия в этой области и уровня просвещения».
Согласно информации, будут организованы 8 мероприятий по различным направлениям сферы кибербезопасности.
«Неделю откроет Конференция кибербезопасности, на которой будут проведены презентации и озвучены доклады отраслевых местных и международных компаний по новым решениям кибербезопасности с учетом современных трендов и вызовов. Также состоится выставка Cyber Village, на которой будут представлены решения по кибербезопасности», - отмечается в информации.
ООО AzInTelecom проведет презентацию проекта «Правительственное облако», для специалистов по информационной безопасности в государственном и банковском секторах будет проведен практический семинар по пентестингу (тестирование на проникновение).
Вместе с этим будет проведен молодежный форум по управлению интернетом по кибербезопасности.
Организаторы планируют провести также хакатон (Capture the Flag), где командам-участницам будет предложено решить задачи по таким темам, как эксплуатация уязвимостей веб-приложений, использование брешей криптографии и бинарных приложений, обратный инжиниринг.
На мероприятие под названием «Цифровое право: защита персональных данных» местные и международные компании представят презентации и доклады, связанные с европейским опытом в области защиты персональных данных в цифровую эру, основанным на общем регламенте по защите данных Европейского Союза (General Data Protection Requlation – GDPR).
Институт стандартизации Азербайджана и Центра применения и обучения ИКТ проведет международный сертификационный тренинг по кибербезопасности.
Х.Насирзаде
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