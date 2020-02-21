В Лондоне ждут визитов Зеленского и главы Минобороны Украины - британский посол

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс выразила надежду на то, что украинский президент Владимир Зеленский в скором времени посетит Лондон.

"Премьер (Великобритании Борис Джонсон - ИФ), как вы, вероятно, знаете, пригласил президента Зеленского посетить Соединенное Королевство. Я надеюсь, что это произойдет. Пока не могу сказать, действительно не могу, просто потому, что мы ждем, когда Офис (Foreign Office, МИД Великобритании - ИФ) проинформирует нас, когда. Но я надеюсь, что это будет в скором времени", - сказала она журналистам "на полях" Киевского форума по безопасности для молодежи в пятницу.

На вопрос, можно ли ожидать визита премьер-министра Великобритании на Украину, она ответила, что этого, скорее всего, не произойдет в скором времени, однако напомнила, что Джонсон, будучи министром иностранных дел, свой первый визит на должности совершил именно на Украину, дважды был в Киеве, и уже имел два телефонных разговора с Зеленским.

"Так что думаю, что он, вероятно, скажет, что пока ему надо сфокусироваться на Brexit и своей родине. Он может не посетить Украину в ближайшем будущем... Более важно, чем визит нашего премьер-министра, - это чтобы ваш премьер-министр приехал в Соединенное Королевство и рассказал нашему народу, какова настоящая история Украины", - добавила Симмонс.

Также она сообщила, что вопрос усиления Британией военной помощи Украине после Brexit пока не обсуждался, но, вероятно, его обсудят министры обороны обеих стран во время визита министра обороны Украины Андрея Загороднюка в Лондон в скором времени.

"У вашего министра обороны действительно хорошие отношения с моим министром обороны. Они вместе ездили на Восток. И я знаю, что ваш министр обороны планирует посетит Соединенное Королевство. Так что я уверена, что у них будут такие разговоры, когда он посетит Соединенное Королевство". - считает дипломат.