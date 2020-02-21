Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8352 RUR   0.0265 GBR   2.1921 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.02.2020 21:16

В Лондоне ждут визитов Зеленского и главы Минобороны Украины - британский посол

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс выразила надежду на то, что украинский президент Владимир Зеленский в скором времени посетит Лондон.

"Премьер (Великобритании Борис Джонсон - ИФ), как вы, вероятно, знаете, пригласил президента Зеленского посетить Соединенное Королевство. Я надеюсь, что это произойдет. Пока не могу сказать, действительно не могу, просто потому, что мы ждем, когда Офис (Foreign Office, МИД Великобритании - ИФ) проинформирует нас, когда. Но я надеюсь, что это будет в скором времени", - сказала она журналистам "на полях" Киевского форума по безопасности для молодежи в пятницу.

На вопрос, можно ли ожидать визита премьер-министра Великобритании на Украину, она ответила, что этого, скорее всего, не произойдет в скором времени, однако напомнила, что Джонсон, будучи министром иностранных дел, свой первый визит на должности совершил именно на Украину, дважды был в Киеве, и уже имел два телефонных разговора с Зеленским.

"Так что думаю, что он, вероятно, скажет, что пока ему надо сфокусироваться на Brexit и своей родине. Он может не посетить Украину в ближайшем будущем... Более важно, чем визит нашего премьер-министра, - это чтобы ваш премьер-министр приехал в Соединенное Королевство и рассказал нашему народу, какова настоящая история Украины", - добавила Симмонс.

Также она сообщила, что вопрос усиления Британией военной помощи Украине после Brexit пока не обсуждался, но, вероятно, его обсудят министры обороны обеих стран во время визита министра обороны Украины Андрея Загороднюка в Лондон в скором времени.

"У вашего министра обороны действительно хорошие отношения с моим министром обороны. Они вместе ездили на Восток. И я знаю, что ваш министр обороны планирует посетит Соединенное Королевство. Так что я уверена, что у них будут такие разговоры, когда он посетит Соединенное Королевство". - считает дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВИЗИТ


Похожие новости


Королева Елизавета II поздравила президента Зеленского по случаю инаугурации - посольство Мэй: Лондон будет добиваться ужесточения санкций против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе В Киеве были бы рады получить летальное оружие от Великобритании - глава Минобороны Украины Глава МИД Великобритании проведет переговоры в Киеве "Черные ящики" малазийского "Боинга", разбившегося на Украине, доставлены в Великобританию Москва несет ответственность за дестабилизацию ситуации на юго-востоке Украины, утверждает постпред Великобритании при ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]