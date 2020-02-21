В Софии обвиняют трех россиян в покушении на бизнесменов

Городская прокуратура Софии в пятницу заочно выдвинула обвинения в отношении троих граждан России в связи с покушением на убийство болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына Христо и директора компании "Производственная деятельность" Валентина Тахчиева, сообщает Болгарское национальное радио.

В сообщении пресс-службы государственного обвинения указаны имена трех человек: Сергея Викторовича Павлова, Сергея Вячеславовича Федотова и Георгия Горшкова.

Они обвиняются в попытке предумышленного убийства, совершенной в период с 28 апреля по 4 мая 2018 года с использованием средств, опасных для жизней многих людей.

В ходе расследования было установлено, что эти три человека использовали разные иностранные паспорта с не их именами и фамилиями.

В прокуратуре утверждают, что в момент выдачи ордеров по различным международным каналам они находились в Москве.

Радио отмечает, что следователи также собрали данные еще о четырех попытках убийства Эмилиана Гебрева, о которых он не сообщал компетентным органам.

Городская прокуратура Софии в пятницу заочно выдвинула обвинения в отношении троих граждан России в связи с покушением на убийство болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына Христо и директора компании "Производственая деятельность" Валентина Тахчиева, сообщает Болгарское национальное радио.

В сообщении пресс-службы государственного обвинения указаны имена трех человек: Сергея Викторовича Павлова, Сергея Вячеславовича Федотова и Георгия Горшкова.

Они обвиняются в попытке предумышленного убийства, совершенной в период с 28 апреля по 4 мая 2018 года с использованием средств, опасных для жизней многих людей.