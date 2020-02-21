Глава Минздрава Украины изолировалась на карантин вместе с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в знак солидарности с эвакуированными из Китая поселилась в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области и там она продолжит выполнять должностные обязанности.

"Я, наконец, нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по Скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение... Сегодня мы согласовали условия моего пребывания, и меня запустили в зону обсервации", - написала Скалецкая на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По ее словам, в четверг вместе с представителями ряда министерств и ведомств она допоздна проводила проверку условий размещения людей в медцентре, их обеспечения и соблюдения санитарных норм и норм безопасности.

Министр также сообщила, что пообщалась с членами экипажа самолета, проводившего эвакуацию, которые также 14 дней будет находиться на территории медцентра на обсервации.

"В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания", - написала Скалецкая, пообещав регулярно сообщать о ситуации.

Накануне Скалецкая прибыла в поселок Новые Санжары в Полтавской области и заявила, что проведет две недели в одном помещении с привезенными туда украинцами и иностранцами, эвакуированными из г.Ухань (Китай). Она пробыла в медцентре до ночи, решая организационные вопросы, однако затем покинула его.

Ранее власти Украины решили эвакуировать граждан страны из Китая в связи со вспышкой коронавируса.

Между тем 18 февраля несколько сот человек собрались в Микулинцах Тернопольской области на протест против размещения эвакуированных из Китая людей в сaнaтории "Медоборы" (село Конопковкa рядом с Микулинцами) нa карантин и обcервaционные мероприятия. Подобная акция прошла и во Львовской области.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев прибыли в Украину из Китая. Все они здоровы. В этот же день стало известно, что их разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать, кидали камни в автобусы. В результате столкновений пострадали несколько полицейских. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы полиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой, один остался под стражей.

Теперь эвакуированных круглосуточно охраняют около 200 полицейских и нацгвардейцев.

Все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", где будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что случившиеся накануне в Украине беспорядки из-за нежелания принимать эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, не должны происходить в стране, которая является частью Европы. "Мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать все, что мы все с вами - люди, а не, не хочу сейчас подбирать неправильное слово...", - сказал Зеленский.