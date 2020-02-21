По фактам коррупции и злоупотреблений служебными полномочиями в Нефтчале задержаны 6 человек - СГБ

Служба государственной безопасности Азербайджана распространила сообщение об операции в Нефтчалинском районе, в результате которой задержаны 6 человек в качестве подозреваемых, включая экс-главу Исполнительной власти района Исмайла Велиева.
В сообщении СГБ отмечается, что задержанные подозреваются в злоупотреблении служебным положением, получении взяток в крупных размерах, присвоении средств.
В связи с данными фактами возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Б.Рустамбеков
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