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Регион 21.02.2020 18:15

Министр обороны Турции прибыл на границу с Сирией для осмотра размещенных там войск

Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар в пятницу прибыл в граничащую с Сирией провинцию Хатай для инспекции размещенных там войск, сообщило Минобороны страны.

"Министр национальной обороны Хулуси Акар отправился в провинцию Хатай вместе с начальником генерального штаба генералом Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками генералом Юмитом Дундаром, - говорится в сообщении. - Они проводят инспекции в войсках на сирийской границе".

Как сообщалось, в четверг при поддержке турецких войск отряды сирийской оппозиции предприняли наступление на позиции армии Сирии в сирийской провинции Идлиб.

После обращения российских военных огонь с турецкой стороны был прекращен.

В результате обстрела были ранены четверо военнослужащих армии Сирии. Сирийской армии при поддержке российской авиации удалось отразить атаку боевиков. В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.

Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов, и будут продолжены.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]