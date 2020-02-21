Министр обороны Турции прибыл на границу с Сирией для осмотра размещенных там войск

Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар в пятницу прибыл в граничащую с Сирией провинцию Хатай для инспекции размещенных там войск, сообщило Минобороны страны.
"Министр национальной обороны Хулуси Акар отправился в провинцию Хатай вместе с начальником генерального штаба генералом Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками генералом Юмитом Дундаром, - говорится в сообщении. - Они проводят инспекции в войсках на сирийской границе".
Как сообщалось, в четверг при поддержке турецких войск отряды сирийской оппозиции предприняли наступление на позиции армии Сирии в сирийской провинции Идлиб.
После обращения российских военных огонь с турецкой стороны был прекращен.
В результате обстрела были ранены четверо военнослужащих армии Сирии. Сирийской армии при поддержке российской авиации удалось отразить атаку боевиков. В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.
Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.
Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению позиции в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.
Эрдоган также сообщил, что переговоры РФ и Турции по ситуации в Идлибе пока не принесли ощутимых результатов, и будут продолжены.
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