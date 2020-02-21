В Ливане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом - Минздрав

Первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19) подтвержден в Ливане, сообщил в пятницу межарабский телеканал "аль-Джазира" со ссылкой на ливанский Минздрав.

"Сегодня мы подтвердили первый случай (заражения - ИФ)", - заявил ливанский министр здравоохранения Хамад Хасан на пресс-конференции в Бейруте.

По его словам, вирус обнаружен у 45-летней женщины, которая вернулась из иранского города Кум.

Как отмечают в Минздраве, еще у нескольких людей есть подозрение на коронавирус.

На этой неделе в Минздраве Ирана сообщали, что двое иранцев скончались после того, как у них был выявлен коронавирус нового типа. Отмечается, что случаи зафиксированы в городе Кум.

Ранее в пятницу стало известно, что в соседнем Израиле зафиксировали первый случай заражения Covid-19.

Как сообщил Минздрав Японии, один из 11 израильтян, которые вернулись на родину из Японии после карантина на лайнере Diamond Princess.

Изначально анализы всех 11 человек, прибывших из Японии в Израиль, показали отрицательный результат.

Израиль отменил все перелеты в Китай и из него, а также всех граждан, побывавших в Китае, Гонконге, Макао, Сингапуре и Таиланде, отправляет на карантин на две недели.