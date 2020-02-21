Нефть сократила падение, Brent торгуется на уровне $58,37 за баррель

Падение цен на нефть эталонных марок сократилось в ходе торгов в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:22 составляет $58,37 за баррель, что на $0,94 (1,58%) ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на $0,66 (1,22%) - до $53,22 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, нефть может завершить ростом вторую неделю подряд.

Цены на нефть перешли к снижению в пятницу в связи с возобновлением опасений из-за вспышки коронавируса. Рост цен наблюдался с начала прошлой недели на фоне принятия в ряде азиатских стран мер поддержки экономики в условиях распространения заболевания.

Глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди заявил в интервью Bloomberg, что ситуация на рынке стабилизируется, однако в краткосрочной перспективе отрасль столкнется с падением спроса. Харди прогнозирует снижение мирового потребления нефти на 200 млн баррелей в первом квартале при сокращении спроса в Китае на 4 млн б/с из-за замедления экономической активности и ограничения поездок.

В то же время он отметил, что снижение поставок из Ливии и Венесуэлы, а также перспективы дополнительного сокращения добычи ОПЕК способствуют снижению обеспокоенности на рынке. "Все эти факторы позволят компенсировать (снижение спроса в - ИФ) 200 млн баррелей, что улучшит ситуацию на рынке во втором полугодии", - сказал Харди.

Vitol ожидает, что в ближайшие месяцы цены восстановятся до $60-$70 за баррель.

Между тем Саудовская Аравия может отказаться от сотрудничества с Россией в плане координирования объемов добычи нефти, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на долю которых приходится более половины производственного потенциала ОПЕК, на этой неделе проводят переговоры, обсуждая возможность сокращения совокупной добычи нефти дополнительно на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с).