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Дальнее зарубежье 21.02.2020 21:53

ЕЦБ рассчитывает на оживление экономики еврозоны после завершения эпидемии коронавируса

Распространение коронавируса Covid-19 является "большой головной болью" для Европейского центрального банка (ЕЦБ) и "определенно" несет в себе понижательные риски для его экономических прогнозов до тех пор, пока эпидемия не взята под контроль, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

При этом в ЕЦБ ожидают, что завершение эпидемии приведет к значительному оживлению экономики еврозоны, отметил Лейн.

"Наш базовый прогноз предполагает V-образную экономическую динамику", - заявил он в интервью Bloomberg TV, добавив, что в обозримом будущем не стоит ожидать "драматических" последствий.

"Даже с учетом провала в первые недели 2020 года, если начнется восстановление экономики, как мы ожидаем, в среднесрочной перспективе наш базовый экономический прогноз не изменится", - сказал Лейн.

Он отметил при этом, что ЕЦБ имеет пространство для маневра в плане наращивания монетарного стимулирования, и руководители Центробанка "четко дают понять", что готовы снизить ключевые процентные ставки при необходимости.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]