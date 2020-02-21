ЕЦБ рассчитывает на оживление экономики еврозоны после завершения эпидемии коронавируса

Распространение коронавируса Covid-19 является "большой головной болью" для Европейского центрального банка (ЕЦБ) и "определенно" несет в себе понижательные риски для его экономических прогнозов до тех пор, пока эпидемия не взята под контроль, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.
При этом в ЕЦБ ожидают, что завершение эпидемии приведет к значительному оживлению экономики еврозоны, отметил Лейн.
"Наш базовый прогноз предполагает V-образную экономическую динамику", - заявил он в интервью Bloomberg TV, добавив, что в обозримом будущем не стоит ожидать "драматических" последствий.
"Даже с учетом провала в первые недели 2020 года, если начнется восстановление экономики, как мы ожидаем, в среднесрочной перспективе наш базовый экономический прогноз не изменится", - сказал Лейн.
Он отметил при этом, что ЕЦБ имеет пространство для маневра в плане наращивания монетарного стимулирования, и руководители Центробанка "четко дают понять", что готовы снизить ключевые процентные ставки при необходимости.
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