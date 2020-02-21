Баку и Рим подписали декларацию о сотрудничестве

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и мэрия города Рим подписали декларацию о сотрудничестве, сообщает сайт главы государства.
Подписание прошло с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках его государственного визита в Италию.
Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и мэр Рима Вирджиния Раджи.
А. Мамедов
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