Баку и Рим подписали декларацию о сотрудничестве

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и мэрия города Рим подписали декларацию о сотрудничестве, сообщает сайт главы государства.

Подписание прошло с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках его государственного визита в Италию.

Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и мэр Рима Вирджиния Раджи.

А. Мамедов