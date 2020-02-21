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СНГ 21.02.2020 22:13

Россия поможет Центральной Азии в борьбе с незаконным оборотом оружия

Россия выделила $500 тыс. на реализацию нового проекта технического содействия странам Центральной Азии по вопросам противодействия незаконному обороту легкого и стрелкового оружия и его поставкам террористам, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"РФ выделила полмиллиона долларов США на реализацию первой фазы проекта. Намерены также по необходимости оказывать также экспертную поддержку в рамках его реализации", - сказал он, выступая на мероприятии по запуску проекта.

Небензя отметил, что "это первая в своем роде комплексная программа технического содействия под эгидой Всемирной Организации, находящаяся на стыке антитеррора, разоружения и борьбы с организованной преступностью".

"Рассчитываем, что представленный сегодня проект принесет свои плоды и впоследствии будет реализован и в других регионах мира", - заявил он.

21 февраля в штаб-квартире ООН состоялся запуск проекта, нацеленного на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам. Главный организатором является Управление ООН по контртерроризму.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ООН, ЦЕНТРАЗИЯ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]