Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8352 RUR   0.0265 GBR   2.1921 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.02.2020 21:00

Эрдоган заявил Путину, что Асад должен продемонстрировать сдержанность в Идлибе

Президент Сирии Башар Асад обязан положить конец гуманитарной катастрофе в сирийской провинции Идлиб, заявил в пятницу лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"В ходе телефонного разговора с Путиным Эрдоган подчеркнул необходимость сдержанности режима Асада и прекращения гуманитарного кризиса в Идлибе", - передает агентство "Анадолу".

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Как сообщалось, в четверг при поддержке турецких войск отряды сирийской оппозиции предприняли наступление на позиции армии Сирии в Идлибе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, СДЕРЖАННОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ


Похожие новости


Ситуация в Идлибе вызывает глубокую обеспокоенность - Кремль Переговоры Турции и РФ по Идлибу продолжатся в ближайшие дни - Акар Турецкие войска начали наступление в сирийской провинции Идлиб МИД РФ предлагает Турции воспользоваться "экспертными каналами" вместо громких заявлений по Идлибу Турция и РФ очень далеки от выработки общей позиции по Идлибу, продолжат переговоры - Эрдоган Турция заявила РФ о готовности самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]