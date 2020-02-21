Эрдоган заявил Путину, что Асад должен продемонстрировать сдержанность в Идлибе

Президент Сирии Башар Асад обязан положить конец гуманитарной катастрофе в сирийской провинции Идлиб, заявил в пятницу лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

"В ходе телефонного разговора с Путиным Эрдоган подчеркнул необходимость сдержанности режима Асада и прекращения гуманитарного кризиса в Идлибе", - передает агентство "Анадолу".

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Как сообщалось, в четверг при поддержке турецких войск отряды сирийской оппозиции предприняли наступление на позиции армии Сирии в Идлибе.