Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8352 RUR   0.0265 GBR   2.1921 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

АПК 21.02.2020 21:39

Алиев пригласил итальянские компании участвовать в развитии АПК Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил итальянские компании активно участвовать в развитии аграрно-промышленного комплекса Азербайджана, сообщает сайт главы государства.

«У итальянских компаний большой опыт в сфере сельского хозяйства. Некоторые из них работают в Азербайджане, а одна итальянская компания даже занимается развитием виноделия в нашей стране и очень успешно. Продукция данной компании экспортируется за рубеж. У Италии таже большой опыт в сфере оливководства. Азербайджан уже начал экспорт оливкового масла. Мы приглашаем итальянские компании участвовать в этой сфере в качестве консультантов и подрядчиков. Также перспективным является сфера фундуководства. Азербайджан уже экспортирует фундук в Италию, и итальянские компании весьма заинтересованы в этом. Мы призываем итальянские компании совместно развивать эти и другие сферы в Азербайджане», - сказал Алиев в пятницу в рамках своего выступления на итало-азербадйжанском бизнес-форуме в Риме.

Глава государства отметил, что главной задачей на сегодняшний день является диверсификация товарооборота между Азербайджаном и Италией, и подчеркнул существующие перспективы для дальнейшего сотрудничества в транспортной, космической, военно-технической, туристической и культурной сферах.

«Очень перспективной является сфера космической промышленности. У Азербайджана уже есть 3 спутника, и нам очень интересен опыт Италии в данной сфере. Также я хочу особо отметить документ, подписанный вчера и относящийся к военно-промышленному комплексу. Вчерашний меморандум дает нам возможность начать сотрудничество в этой сфере. Я уверен, что до конца года все технические и коммерческие условия будут согласованы, и мы будем успешно сотрудничать в сфере военной промышленности», - сказал Алиев.

Алиев заявил, что для Азербайджана в настоящее время приоритетными являются инфраструктурные проекты, и пригласил итальянские компании к участию в них, а также в проектах, реализуемых при финансовой поддержке Азербайджана в третьих странах.

Глава государства также отметил хорошие возможности для сотрудничества в сферах промышленности, ВИЭ и экологии.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ИТАЛИЯ, АПК


Похожие новости


Азербайджан и Италия подпишут декларацию по усилению стратегического сотрудничества - Алиев Президент Алиев начал визит в Италию Президент Алиев принял в Баку главу итальянского сената Алиев направил президенту Италии Маттарелле соболезнования в связи с трагедией в Генуе Итальянская Leonardo заинтересована в сотрудничестве с госкомпаниями и госструктурами Азербайджана Президент Алиев провел переговоры с главным исполнительным директором крупного итальянского машиностроительного холдинга

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]