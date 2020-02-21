Алиев пригласил итальянские компании участвовать в развитии АПК Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил итальянские компании активно участвовать в развитии аграрно-промышленного комплекса Азербайджана, сообщает сайт главы государства.
«У итальянских компаний большой опыт в сфере сельского хозяйства. Некоторые из них работают в Азербайджане, а одна итальянская компания даже занимается развитием виноделия в нашей стране и очень успешно. Продукция данной компании экспортируется за рубеж. У Италии таже большой опыт в сфере оливководства. Азербайджан уже начал экспорт оливкового масла. Мы приглашаем итальянские компании участвовать в этой сфере в качестве консультантов и подрядчиков. Также перспективным является сфера фундуководства. Азербайджан уже экспортирует фундук в Италию, и итальянские компании весьма заинтересованы в этом. Мы призываем итальянские компании совместно развивать эти и другие сферы в Азербайджане», - сказал Алиев в пятницу в рамках своего выступления на итало-азербадйжанском бизнес-форуме в Риме.
Глава государства отметил, что главной задачей на сегодняшний день является диверсификация товарооборота между Азербайджаном и Италией, и подчеркнул существующие перспективы для дальнейшего сотрудничества в транспортной, космической, военно-технической, туристической и культурной сферах.
«Очень перспективной является сфера космической промышленности. У Азербайджана уже есть 3 спутника, и нам очень интересен опыт Италии в данной сфере. Также я хочу особо отметить документ, подписанный вчера и относящийся к военно-промышленному комплексу. Вчерашний меморандум дает нам возможность начать сотрудничество в этой сфере. Я уверен, что до конца года все технические и коммерческие условия будут согласованы, и мы будем успешно сотрудничать в сфере военной промышленности», - сказал Алиев.
Алиев заявил, что для Азербайджана в настоящее время приоритетными являются инфраструктурные проекты, и пригласил итальянские компании к участию в них, а также в проектах, реализуемых при финансовой поддержке Азербайджана в третьих странах.
Глава государства также отметил хорошие возможности для сотрудничества в сферах промышленности, ВИЭ и экологии.
А. Мамедов
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