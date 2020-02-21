Экспорт Азербайджана в Италию за последние 10 лет превысил 55 млрд евро – Ди Майо

Менее чем за 10 лет товарооборот между Италией и Азербайджаном вырос на 70%, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.
«Италия является главным торговым партнером Азербайджана. Менее чем за 10 лет товарооборот между нашими странами вырос на 70%. За последние 10 лет Италия импортировала из Азербайджана продукцию на сумму 55,5 млрд евро. Наши компании активно работают в Азербайджане и за последние 15 лет они одержали победу на тендерах, общая стоимость проектов по которым составляет 7 млрд евро», - заявил Ди Майо в пятницу на итало-азербайджанском бизнес-форуме в Риме.
Глава МИД Италии отметил, что в настоящее время в Азербайджане действует свыше 100 итальянских компаний, которые работают в таких сферах, как дизайн, туризм, АПК, транспорт и логистика.
«У нас есть все необходимые условия для укрепления нашего сотрудничества в сфере промышленности. Мы уверены, что опыт итальянских компаний поможет вам. Я также уверен, что итальянские компании сыграют большую роль в экологическом восстановлении Абшерона. Наши компании заинтересованы также в деятельности (в Азербайджане – ИФ) в инфрастурктурном, машиностроительном, фармацевтическом и текстильном секторах и в тяжелой промышленности», - добавил Ди Майо
А. Мамедов
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