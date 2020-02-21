Грузия вывезла более трех десятков своих граждан из Китая

34 гражданина Грузии эвакуированы в пятницу из Китая, сообщила замглавы Минздрава республики Тамара Габуния.
По ее данным, в эти часы в тбилисском международном аэропорту ожидается прибытие спецрейса с грузинскими гражданами.
Она отметила, что в аэропорту эвакуированных людей встретят врачи и эпидемиологи.
"Предварительную проверку эти граждане прошли еще до вылета из КНР. Ни у одного из них не выявлено никаких признаков заражения коронавирусом (COVID-19), однако с учетом мер предосторожности, после того, как мы оценим их состояние, они пройдут двухнедельный карантин", - сказала замминистра.
По ее информации, вернувшихся из Китая граждан разместят в комплексе гостиничного типа на территории клиники в городе Сачхере (край Имерети), где они будут находиться под наблюдением врачей.
Габуния отметила, что все эвакуированные дали свое согласие на подобные меры.
Ранее в Минздраве Грузии заявили, что на данном этапе в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.
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