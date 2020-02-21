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Регион 21.02.2020 23:19

Грузия вывезла более трех десятков своих граждан из Китая

34 гражданина Грузии эвакуированы в пятницу из Китая, сообщила замглавы Минздрава республики Тамара Габуния.

По ее данным, в эти часы в тбилисском международном аэропорту ожидается прибытие спецрейса с грузинскими гражданами.

Она отметила, что в аэропорту эвакуированных людей встретят врачи и эпидемиологи.

"Предварительную проверку эти граждане прошли еще до вылета из КНР. Ни у одного из них не выявлено никаких признаков заражения коронавирусом (COVID-19), однако с учетом мер предосторожности, после того, как мы оценим их состояние, они пройдут двухнедельный карантин", - сказала замминистра.

По ее информации, вернувшихся из Китая граждан разместят в комплексе гостиничного типа на территории клиники в городе Сачхере (край Имерети), где они будут находиться под наблюдением врачей.

Габуния отметила, что все эвакуированные дали свое согласие на подобные меры.

Ранее в Минздраве Грузии заявили, что на данном этапе в стране не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КИТАЙ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]