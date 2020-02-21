Макрон и Меркель подтвердили Эрдогану заинтересованность в четырехсторонней встрече с участием Путина по Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что считают правильной идею проведения четырехсторонней встречи в верхах по сирийской проблеме, заявили в пятницу в Елисейском дворце.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в пятницу телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили ситуацию в Сирии, в особенности - в Идлибе, а также - развитие событий в Ливии", - говорится в коммюнике канцелярии французского лидера.
"В том, что касается Идлиба, они выразили общую обеспокоенность катастрофическими гуманитарными проблемами, с которыми столкнулось население, а также - риском эскалации", - подчеркивается в документе.
Меркель и Макрон напомнили о необходимости найти политическое решение проблемы Идлиба. "В связи с этим они заявили, что считают нужным в скором времени провести четырехстороннюю встречу с участием президента Путина", - сообщается в коммюнике.
Ранее в пятницу Эрдоган заявлял, что российская сторона пока не отреагировала на предложение о проведении четырехстороннего саммита по сирийской проблеме.
"Поступило предложение о четырехстороннем саммите, но Путин пока не ответил", - приводят слова Эрдогана турецкие СМИ.
Со своей стороны, как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что четких решений по проведению саммита по Сирии с участием лидеров России, Турции, ФРГ и Франции пока нет, но такая возможность проговаривается.
"Возможность проведения саммита проговаривается. Каких-то четких решений на этот счет сейчас нет. Если все четыре главы посчитают это необходимым, то мы не исключаем возможности проведения такой встречи, но конкретных согласований на этот счет нет", - сказал Песков журналистам.
По его словам, "тема проведения такого очередного саммита неоднократно фигурировала как в двухсторонних контактах, так и в трехсторонних контактах".
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