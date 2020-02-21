Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8352 RUR   0.0265 GBR   2.1921 TRY   0.2784

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.78 0.49 Brent 59.31 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.02.2020 23:43

Макрон и Меркель подтвердили Эрдогану заинтересованность в четырехсторонней встрече с участием Путина по Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что считают правильной идею проведения четырехсторонней встречи в верхах по сирийской проблеме, заявили в пятницу в Елисейском дворце.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в пятницу телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили ситуацию в Сирии, в особенности - в Идлибе, а также - развитие событий в Ливии", - говорится в коммюнике канцелярии французского лидера.

"В том, что касается Идлиба, они выразили общую обеспокоенность катастрофическими гуманитарными проблемами, с которыми столкнулось население, а также - риском эскалации", - подчеркивается в документе.

Меркель и Макрон напомнили о необходимости найти политическое решение проблемы Идлиба. "В связи с этим они заявили, что считают нужным в скором времени провести четырехстороннюю встречу с участием президента Путина", - сообщается в коммюнике.

Ранее в пятницу Эрдоган заявлял, что российская сторона пока не отреагировала на предложение о проведении четырехстороннего саммита по сирийской проблеме.

"Поступило предложение о четырехстороннем саммите, но Путин пока не ответил", - приводят слова Эрдогана турецкие СМИ.

Со своей стороны, как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что четких решений по проведению саммита по Сирии с участием лидеров России, Турции, ФРГ и Франции пока нет, но такая возможность проговаривается.

"Возможность проведения саммита проговаривается. Каких-то четких решений на этот счет сейчас нет. Если все четыре главы посчитают это необходимым, то мы не исключаем возможности проведения такой встречи, но конкретных согласований на этот счет нет", - сказал Песков журналистам.

По его словам, "тема проведения такого очередного саммита неоднократно фигурировала как в двухсторонних контактах, так и в трехсторонних контактах".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ФРГ, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Меркель планирует согласовать с Макроном отсрочку Brexit Укрепление франко-германского сотрудничества возродит веру в единство Европы - Туск Лидеры ФРГ и Франции подписали соглашение об углублении сотрудничества Первой зарубежной поездкой нового президента Франции станет визит в Берлин - правительство ФРГ Проевропейская позиция Макрона - позитивный сигнал для развития отношений между Берлином и Парижем, считает канцлер ФРГ Асад сам виноват в том, что США нанесли удар по его базе, считают Олланд и Меркель

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]