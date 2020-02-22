Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, приближается к 1,5 тыс. человек

По состоянию на утро субботы, 22 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 1,479 тыс., увеличившись за сутки на 228 выявленных случаев заболевания и четыре случая смертельного исхода, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
По ее данным, число жертв коронавируса увеличилось с 11 до 15 человек - четыре человека скончались в Иране, три - в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Южной Корее, по одному - во Франции, Италии, на Тайване и Филиппинах.
Больше всего больных (более 700) выявлено на территории Японии, из них более 600 приходятся на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.
Как сообщило агентство "Ренхап" утром в субботу, в Южной Корее выявлено 142 новый случая заражения, общее число больных достигло 346 человек.
В Сингапуре насчитывается 86 больных, в Гонконге - 69, Таиланде - 35, на Тайване - 26, в Малайзии - 22, Иране - 18, Австралии -17, Германии, Вьетнаме, и США - по 16, во Франции - 12, в Макао - 10. Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в ОАЭ, Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, Италии, Иране, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.
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